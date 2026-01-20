Gratis: Steam sorprende a los fanáticos y regala 2 videojuegos, incluido un RPG con reseñas muy positivas

Gracias a una promoción, los jugadores de la tienda de PC podrán aprovechar 100% de descuento y conseguir 2 títulos sin costo alguno

Steam es la plataforma de PC más grande y popular gracias a su enorme librería de juegos. También se ganó un lugar en los corazones de los fans gracias a sus promociones especiales que permiten conseguir tanto títulos AAA como experiencias indie a precios muy bajos y, en algunas ocasiones, completamente gratis.

En este caso, 2 propuestas muy interesantes tienen 100% de descuento y, por ende, se pueden conseguir sin costo alguno. Esta rebaja única ya está activa en la tienda de Valve, pero finalizará en menos de 48 horas. Lo mejor será que los jugadores interesados actúen lo más rápido posible para no dejar pasar esta oportunidad.

Steam ofrece 2 juegos gratuitos en PC por tiempo limitado

Actualmente, el editor independiente GrabTheGames celebra una venta especial en la plataforma de PC. De esta manera es posible comprar multitud de títulos que abarcan toda clase de géneros a precios muy económicos y accesibles.

Como parte de esta promoción de tiempo limitado, se regalan 2 videojuegos: Crown Champion: Legends of the Arena y Battle Simulator: Counter Stickman. Ambas propuestas indie tienen un irresistible 100% de descuento en Steam, así que se pueden reclamar gratis.

Esta oferta ya está activa, pero finalizará en menos de 48 horas. Esto significa que los usuarios que deseen agregar estos títulos a su colección personal de la tienda de Valve tienen hasta el 22 de enero de 2026 para hacerlo; después de esa fecha, ambas experiencias regresarán a su precio habitual.

Crown Champion: Legends of the Arena cuesta $4.99 USD ($64.49 MXN), mientras que Battle Simulator: Counter Stickman tiene un costo de apenas $2 USD ($39 MXN). Mientras la promoción siga vigente, los jugadores podrán añadirlos a sus librerías y conservarlos para siempre por $0 USD.

Crown Champion: Legends of the Arena y Battle Simulator: Counter Stickman tienen 100% de descuento y están disponibles gratis en Steam

¿Qué es Champion: Legends of the Arena?

Para aquellos que no estén familiarizados con esta propuesta de rol, vale la pena señalar que se trata de una aventura RPG en la que el objetivo es crear una academia y entrenar a soldados para eventualmente aumentar el poder del reino. Para tal cometido, será necesario gestionar el entrenamiento de los guerreros y realizar otras actividades.

Crown Champion: Legends of the Arena presenta 12 arenas de combate y permite entablar relaciones con los peleadores, los cuales tienen una personalidad única y sus propios trasfondos. A medida que se progresa en la campaña, también se podrá involucrar en las situaciones políticas del gobierno.

Este videojuego indie creado por Pilgrim Adventures debutó en 2016 para PC y, aunque pasó desapercibido, obtuvo el visto bueno de la comunidad. En este momento posee reseñas muy positivas con un índice de aprobación de 84%, así que es una buena opción para quienes deseen conseguir gratis un nuevo título para jugar en los próximos días.

Crown Champion: Legends of the Arena es un RPG con elementos de simulador y gestión de recursos

¿Qué ofrece Battle Simulator: Counter Stickman?

El segundo juego que está disponible gratis en Steam como parte de la venta especial de GrabTheGames es Battle Simulator: Counter Stickman, que pone al jugador en los zapatos de un comandante. Como su nombre indica, esta experiencia es un simulador de batalla en el que la meta es derrotar al bando enemigo.

Este proyecto desarrollado por el creativo independiente Yuri Nikshych presenta escenarios en 3D muy básicos, aunque promete incluir tácticas precisas de combate. Y claro, su característica más llamativa es que todos los personajes están formados con palitos y esferas.

Battle Simulator: Counter Stickman debutó el 8 de diciembre de 2023 y obtuvo reseñas mixtas. Si bien es el regalo menos atractivo de la lista, aún vale la pena darle una oportunidad y reclamarlo gratis mientras sea posible.

Battle Simulator: Counter Stickman debutó con reseñas mixtas en Steam

