Gratis: Steam sorprende a los jugadores de PC y regala un juego de aventuras con 81 en Metacritic; consíguelo sin costo y ahorra casi $300 MXN

Steam tiene atractivos de sobra para ser la plataforma favorita de millones de jugadores de PC. Uno de ellos es la posibilidad de conseguir títulos gratis prácticamente todas las semanas. Te decimos esto ya que hay una nueva oportunidad para sumar otro atractivo juego a tu colección sin costo alguno. Como siempre, se trata de una promoción que estará disponible por poco tiempo en la popular tienda de Valve.

En esta ocasión, quien nos sorprende es Sunnyside Games, estudio independiente que lanzará próximamente una secuela. Para celebrarlo, decidió regalar la primera entrega de su franquicia de juegos de acción y plataformas. El regalo es una excelente adición para tu librería de juegos para PC, pues fue aclamado y recibió una calificación de 81 en Metacritic.

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Steam está regalando un juego de aventuras con reseñas muy positivas

En 2023, Sunnyside Games y Dear Villagers lanzaron un llamativo juego de acción con una estética oscura. Se trata de Nocturnal, un título de desplazamiento lateral con plataformas. Narra la historia de Ardeshir, un joven soldado de la Llama Duradera que regresa Nahran, su isla natal, luego de varios años de estar ausente.

El aventurero se encontrará con una desagradable sorpresa, pues el lugar está envuelto en caos luego de la aparición de una misteriosa niebla. Ardeshir tomará de nuevo las armas para defender su hogar de una amenaza que desconoce y que lo pone en serio peligro. Los creadores del título pronto lanzarán Nocturnal II, así que están regalando por tiempo limitado la primera entrega de la saga.

Un juego que captura la atención con su estética

Los jugadores de Steam le dieron su visto bueno a Nocturnal. Muchos coinciden en que tiene una ambientación y unos gráficos bastante llamativos. Asimismo, un número importante de jugadores quedaron satisfechos con sus mecánicas y elogiaron su historia. Por ello, es normal saber que el título tiene reseñas muy positivas en la plataforma de Valve.

Si el concepto de Nocturnal llamó tu atención, debes saber que es muy fácil conseguirlo gratis. Normalmente, el juego se vende en Steam por $291.99 MXN, pero por tiempo limitado puedes conseguirlo con 100% de descuento. La promoción está disponible a partir de hoy y concluirá el próximo 26 de abril. Basta con que visites su página en la tienda y des clic en el botón “Añadir a la cuenta”. Abajo puedes ver un trailer:

¿Qué ofrece Nocturnal?

Ardeshir tiene una difícil aventura por delante para salvar su hogar, así que Nocturnal no será un paseo tranquilo por el parque. Deberás explorar diversas regiones de la isla Nahran para descubrir el origen del mal que la aqueja. Toma en cuenta que no se trata de un viaje de proporciones épicas, pues Nocturnal es un juego corto.

Tu viaje puede durar entre 2 y 3 horas, así que es un juego ideal para pasar una buena tarde. El protagonista tiene el poder de repeler la misteriosa niebla de la isla gracias a las llamas de su espada. Deberás usar el arma para incendiar los entornos, acabar con peligrosas criaturas y resolver unos cuantos acertijos para poder progresar.

Al vencer a las criaturas de la isla, obtendrás cenizas, un recurso valioso para fortalecer a Ardeshir. Es posible desbloquear nuevas habilidades y fortalezas para sobrevivir a este viaje. Si lo tuyo son los juegos de acción y plataformas, entonces Nocturnal es una excelente opción, más ahora que está disponible gratis.

El título ya está disponible sin costo en Steam

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