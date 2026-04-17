Gratis: Steam sorprende a los jugadores y ofrece 4 juegos sin costo alguno, ¿cómo reclamar los regalos?

Por tiempo limitado, los usuarios de PC tendrán la oportunidad de reclamar 4 videojuegos sin gastar un centavo

La economía no se encuentra en su mejor punto, lo que significa una cosa: hay menos dinero para gastar en videojuegos. Afortunadamente, hoy más que nunca es muy común que las compañías regalen sus proyectos en un acto de buena fe o para atraer una audiencia más grande. Sea cual sea el motivo, siempre se agradece poder reclamar gratis uno o varios títulos.

Precisamente, ahora estamos ante una de las mejores promociones del año hasta la fecha. Y es que, por tiempo limitado, los jugadores de PC podrán conseguir de forma gratuita un total de 4 títulos que apelan a diferentes géneros y estilos, así que hay algo para todo tipo de fanático.

Aunque Steam carece de una campaña de regalos como la de la Epic Games Store, muchos estudios, especialmente en el mercado independiente, deciden obsequiar sus juegos. Pero rara vez ocurre que 4 desarrolladores deciden ofrecer totalmente gratis sus títulos al mismo tiempo. A continuación, compartiremos todos los detalles de esta oferta.

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4 juegos tienen 100% de descuento y están gratis en Steam

En efecto, leyeron bien: un total de 4 juegos están disponibles completamente gratis en la tienda de Valve. Son ofertas de tiempo limitado, lo que significa que sólo se podrán reclamar sin gastar un centavo por los próximos días. La buena noticia es que, una vez reclamados, permanecerán en la librería digital para siempre.

El primer juego de la lista, y posiblemente el más llamativo, es Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, un interesante roguelike con mecánicas administración de recursos. Esta obra de Goblinz Studio debutó en 2021 y, actualmente tiene 100% de descuento. Eso sí, la rebaja finalizará el 23 de abril.

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager tiene 100% de descuento en Steam, así que los jugadores pueden canjearlo totalmente gratis por tiempo limitado

Steam también consentirá a los fanáticos de terror con 2 videojuegos gratuitos. El primero es NineHells, una aventura en primera persona de horror psicológico que pone al jugador en el papel de Davie, un hombre que intenta descubrir su pasado mientras viaja hacia las profundidades del infierno. Estará gratis en PC hasta el 20 de abril.

El segundo título de terror se llama Uncanny Tales: Cold Road, y en realidad es una serie episódica en el que cada capítulo presenta una historia nueva inspirada en situaciones de la vida cotidiana. Su desarrollador decidió regalarlo para festejar su primer aniversario, pero la promoción sólo permanecerá vigente hasta el 20 de abril.

Los jugadores de PC también podrán conseguir gratis Stickman Killing Zombie, un título de acción que, como su nombre indica, nos pone en los zapatos de un stickman que debe enfrentarse a oleadas de monstruos. Es una propuesta muy sencilla, ideal para quienes buscan algo que vaya directo al grano. Estará disponible sin costo hasta el 19 de abril.

Los videojuegos de terror NineHells y Uncanny Tales: Cold Road están disponibles sin costo en PC vía Steam

Estos son los 4 juegos que tienen 100% de descuento y están disponibles gratis en Steam:

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager ― 23 de abril

NineHells ― 20 de abril

Uncanny Tales: Cold Road ― 20 de abril

Stickman Killing Zombie ― 19 de abril

Reclamarlos es tan sencillo que buscar las páginas de los juegos en Steam y seleccionar la opción “Añadir a la cuenta”. Después de completar ese proceso, el título en cuestión permacerá para siempre en la colección digital.

¿Qué ofrece Keepers: Career of a Dungeon Manager?

Como se comentó previamente, Keepers: Career of a Dungeon Manager es posiblemente el título más popular de la lista, así que vale la pena profundizar en él para tener una imagen más amplia de lo que los fanáticos pueden esperar antes de reclamarlo gratis en PC.

En este juego de Goblinz Studio, el protagonista es el administrador de una mazmorra que debe gestionar las instalaciones y los recursos. El objetivo es derrotar a los héroes para proteger los tesoros, contratar monstruos, resolver las huelgas de empleados y mucho más. El aspecto roguelike se hace presente en el hecho de cada partida es diferente.

El primer paso es planear las defensas en contra de los aventureros, y a partir de allí la campaña se desarrolla con eventos únicos. Este título también presenta mecánicas de combate por turnos, muy similar a lo que se observa en Slay the Spire, Final Fantasy y Darkest Dungeon.

Keepers: Career of a Dungeon Manager es una mezcla entre gestión de mazmorras y un roguelike

En Steam, los creadores de la franquicia explicaron por qué decidieron ofrecer gratis Keepers: Career of a Dungeon Manager a la comunidad de PC. Según el comunicado, esta promoción de tiempo limitado es una forma de celebrar el 10.° aniversario de la compañía.

Pero cuéntanos, ¿cuál juego planeas probar primero? ¿Qué opinas del RPG de Goblinz Studio? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás más información sobre juegos gratis de PC y otras plataformas en esta página.

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