Gratis: Xbox sorprende a sus fans y regala un popular juego de uno de sus estudios; está disponible sin costo para Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Los fanáticos de los RPG deben ser rápidos para conseguir el título antes de que acabe la promoción

El día inició con una agradable sorpresa para los fans de Xbox. Lo que pasa es que la compañía está regalando un popular juego a los usuarios de Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Se trata de un título clásico de una franquicia bastante influyente, que fue remasterizado y que actualmente está en manos de uno de sus estudios de la compañía. Sin previo aviso, el título apareció sin costo en la tienda de la marca, así que es posible conseguirlo gratis.

Xbox no ha compartido muchos detalles de esta inesperada promoción, lo que hace pensar a muchos que también podría tratarse de un error. Por ello, lo mejor es reclamar el título lo antes posible para poder disfrutarlo con 100% de descuento tanto en consolas como en PC. A continuación, te decimos cómo obtener gratis el juego de Xbox Game Studios.

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Xbox está regalando la remasterización de un influyente RPG

En 2018, Microsoft compró varios estudios para reforzar a Xbox y su catálogo de juegos. Entre ellos estaba inXile Entertainment, estudio enfocado en los RPG que desde su fundación está a cargo de Brian Fargo. Ya como parte de Xbox Game Studios, uno de los primeros proyectos de la compañía fue Wasteland Remastered, una versión mejorada del clásico de 1988.

Precisamente este juego es el que está disponible gratis en la tienda de Xbox. Desde primera hora de la mañana, los jugadores se percataron que se pueden conseguir sin costo en Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Lo más llamativo es que no hay requisito de por medio, así que cualquiera con una cuenta de Xbox puede añadirlo a su biblioteca sin pagar por él.

Normalmente, Wasteland Remastered se ofrece por $399 MXN, aunque también está la opción de disfrutarlo sin costo desde Xbox Game Pass Premium. Gracias a la promoción de Xbox, los fans de los RPG lo pueden sumar a su catálogo de títulos y disfrutarlo cuando quieran en diversas plataformas, gracias a que pertenece al programa Xbox Play Anywhere.

El título está disponible gratis en la tienda de Xbox

La versión original del juego fue muy influyente en el género RPG, pues fue precursor de Fallout y otras muchas franquicias. Para obtener Wasteland Remastered gratis, basta con visitar su página desde la tienda de Xbox y dar clic en el botón “Obtener”. En caso de hacerlo en una PC, basta con ir a la tienda de Microsoft, iniciar sesión y encontrar el juego.

Debido a que no hay información sobre la promoción ni está claro si se trata de un error, no sabemos hasta cuándo se podrá conseguir gratis el RPG. Por ello, lo mejor es reclamarlo lo antes posible en alguna de las plataformas.

¿Qué ofrece Wasteland Remastered?

El universo de la franquicia nació en 1988, año en que Interplay Productions lanzó la primera entrega de la franquicia. El juego se ambienta en una versión postapocalíptica de Estados Unidos, país que fue devastado por una guerra nuclear. Los jugadores toman el control de un miembro de los Desert Rangers, cuya misión es investigar diversos disturbios.

Como lo comentamos, Wasteland antecedió la creación de aclamados RPG, por lo que tiene un lugar muy especial en la historia de los videojuegos. El título se caracteriza por sus mecánicas de interacción, que impulsaron el género a un nuevo nivel. Además, resaltó por su narrativa no lineal, su singular humor y su ambientación única.

En 2020, inXile Entertainment se encargó de revivir la aventura original con una remasterización. Wasteland Remastered preserva la historia y los personajes del título de hace décadas, pero actualiza elementos como su interfaz, el apartado de sonido y sus gráficos. Asimismo, el estudio de Xbox hizo unas cuantas mejoras de calidad de vida para hacer la experiencia más accesible.

Un clásico mejorado con múltiples optimizaciones para sistemas modernos

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