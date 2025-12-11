GTA Online podría esconder una pista sobre Grand Theft Auto VI en su última actualización: fans creen que este personaje regresará en la nueva entrega

Los fanáticos creen que un dialogo hace referencia a un personaje del juego de 2013 que estará presente en GTA VI

Grand Theft Auto VI se hizo oficial en 2023 con un trailer que batió récords de visitas en cuestión de horas. Desde entonces, sólo hemos visto un segundo avance que mostró más secuencias cinematográficas y otros detalles. Los fanáticos están hambrientos por más información, y muchos creen que la última gran actualización de GTA Online esconde una pista.

El videojuego de Rockstar Games iba a debutar en mayo del próximo año, pero un retraso inesperado movió su fecha de lanzamiento hasta noviembre de 2026. Esto significa que falta casi un año para hincarle el diente a este título de mundo abierto. Y como es habitual, los desarrolladores guardan silencio.

A la espera de más información y nuevos adelantos que nos permitan ver cómo funcionará la nueva entrega en movimiento, la comunidad cree que el apartado multijugador de GTA V hace referencia a un personaje clásico que aparecerá en la aventura de Jason Duval y Lucía Caminos.

Video relacionado: Grand Theft Auto VI : Esperamos 10 años para este momento

Jimmy, hijo de Michael de Santa, podría aparecer en Grand Theft Auto VI

El pasado 10 de diciembre de 2025 debutó la actualización A Safehouse in the Hills de GTA Online, que agrega nuevo contenido y pequeñas piezas de la metanarrativa de Grand Theft Auto V. Entre las novedades más interesantes encontramos la posibilidad de comprar una mansión de la inmobiliaria Prix Luxury.

Más importante aún, Michael de Santa, uno de los protagonistas del aclamado videojuego de 2013, regresa junto a su esposa Amanda para darle la bienvenida al jugador cuando éste compra su primera casa de lujo. Y sí, el actor Ned Luke volvió a interpretar este papel.

Más allá de la ilusión de ver de regreso al compañero de crimen de Trevor y Franklin en GTA Online, la comunidad puso su atención en una interacción sospecha que, según algunos fanáticos, podría esconder una pista sobre el destino de uno de los personajes de Grand Theft Auto V.

GTA Online Safehouse Update: Amanda literally says,

“Our son (Jimmy) is finally moving away from home”…



Could this be a subtle hint Jimmy might be heading to Vice City in GTA 6? Rockstar loves doing quiet set-ups like this. 👀 pic.twitter.com/hAaYIVd9fq — TheGameVerse (@TheGameVerse_) December 10, 2025

En un momento dado, Amanda dice que su hijo Jimmy, quien en el título de 2013 era un completo holgazán que sólo jugaba videojuegos, por fin se mudó de casa. No hay más detalles sobre el paradero de este personaje, pero muchos creen que es un guiño a su posible aparición en GTA VI.

Esa teoría gana fuerza con otro hallazgo. En específico, algunos fanáticos informaron que supuestamente Jimmy envía un mensaje de texto a los jugadores e informa que se “mudó fuera del estado”, aunque parece que esa interacción se eliminó del contenido descargable.

La comunidad cree que Jimmy, hijo de Michael de Santa, se mudó a Leonida, el estado ficticio donde se encuentra Vice City en Grand Theft Auto VI

Más pistas sobre Grand Theft Auto VI se podrían esconder en GTA Online

¿Acaso Jimmy se mudará a Vice City u otra ciudad de Leonida? No sería descabellado pensar en que el hijo de Michael de Santa aparezca en Grand Theft Auto VI. Anteriormente, personajes previos de la franquicia hicieron acto de presencia en las secuelas, tal fue el caso de Johnny Klebitz y su triste final en el título de 2013. Dicho esto, lo mejor será no hacerse ilusiones.

De cualquier forma, los jugadores ya exploraron a profundidad la más reciente gran actualización de GTA Online y encontraron otras pistas de características que podrían aparecer en el videojuego de 2026. Por ejemplo, el DLC agrega vehículos autónomos que no tienen conductores.

Los automóviles presentan un complejo sistema de GPS en su parte superior que pertenece a la compañía KnoWay. La comunidad especula que esta actualización adelanta que GTA VI hará mofa de Google, Amazon y otros gigantes de la tecnología.

La comunidad cree que los vehículos autónomos, presentados en la última actualización de GTA Online, aparecerán en la nueva entrga de la franquicia

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Jimmy aparezca en la nueva entrega? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: ¿La PC ya ganó? El CEO de Take-Two revela el futuro del Gaming

Fuente