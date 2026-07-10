Disney+ y otros populares servicios de streaming buscan alternativas para tener más usuarios y fortalecer su modelo de negocios. Las suscripciones son una de las alternativas más populares para disfrutar series y películas, pero la competencia es cada vez mayor y las plataformas luchan por captar nuestra atención.

Desde hace meses, Disney explora varias alternativas para potenciar el crecimiento de su servicio y dominar una mayor parte del mercado. Durante una junta con inversionistas, Adam Smith, director de producto y tecnología de la empresa, sugirió que podrían apostar por un plan gratuito para Disney+.

De hacerse realidad, los usuarios podrían disfrutar contenido en el servicio sin necesidad de pagar por una suscripción. Aunque claro, habría varias limitantes para motivar a las personas a invertir en un plan de pago.

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Disney+ podría tener un plan gratuito en el futuro y ofrecer contenido sin costo a sus usuarios

Disney acaba de pasar por un importante cambio de gestión. La era de Robert Iger quedó en el pasado y, ahora, Josh D’Amaro tiene la difícil tarea de potenciar las franquicias, producciones y servicios de la compañía. Por supuesto, una de sus metas es aumentar el número de suscriptores de Disney+.

Hasta hace algunos meses, Disney planeaba llevar contenido generado por los usuarios a su plataforma de streaming. Esto mediante un acuerdo con OpenIA que involucraba a Sora 2 y contenido hecho con IA para Disney+; sin embargo, el trato se canceló.

La compañía sigue en busca de nuevas oportunidades para el servicio, y Adam Smith sugirió que el siguiente paso podría ser un plan gratuito. De acuerdo con Business Insider (vía The Verge), Disney discute las posibilidades de agregar un plan sin costo para que los usuarios puedan disfrutar series y películas, sin tener una suscripción de pago.

El proyecto sería una respuesta directa a plataformas como Netflix, HBO Max, YouTube e, incluso, Mercado Libre, que ofrece una opción para disfrutar series y películas sin costo. Disney ya implementó transmisiones de video verticales, canales y más novedades para ganar la carrera por la atención de los usuarios, pero todo indica que tiene más ideas en mente para conquistar a una mayor audiencia.

El reporte no revela cómo sería el supuesto plan gratuito, pero se intuye que ofrecería una selección reducida de contenido, muy probablemente con comerciales. Sería una puerta de entrada para que los usuarios conozcan parte del catálogo y se convenzan de pagar una suscripción.

Disney+ podría tener un plan gratuito en el futuro

Los videojuegos podrían impulsar Disney+ en el futuro

Disney tiene mucho interés por adentrarse en la industria de los videojuegos. Su colaboración con Epic Games y Fortnite es sólo una muestra de cómo planea ganar cada vez más terreno en el sector. La compañía no ha descartado ofrecer entretenimiento interactivo en su servicio, tal como lo hace Netflix.

Por otro lado, hay rumores de que Fortnite Crew, el servicio de suscripción para el Battle Royale, ofrecerá Disney+ sin cargo adicional como un beneficio para los jugadores. El reporte no se ha confirmado por ahora, pero aún existe la posibilidad de que se concrete en el futuro, ya que la colaboración con Epic Games es a largo plazo.

La colaboración con Epic Games podría ayudar a incrementar el interés por Disney+

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