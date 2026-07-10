Los juegos de supervivencia continúan conquistando a millones de jugadores gracias a sus enormes mundos abiertos y las posibilidades de cooperar con amigos. En los últimos años, varios proyectos del género encontraron una gran comunidad, y ahora uno de los títulos más populares de PC está listo para ampliar su alcance.

Starry Studio confirmó que Once Human, su juego free-to-play de supervivencia multijugador en mundo abierto y con ambientación postapocalíptica, llegará muy pronto a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Esto permitirá que más jugadores se unan a esta peculiar aventura.

Once Human llegará a PS5 y Xbox Series el 25 de agosto

Starry Studio anunció que Once Human estará disponible para PS5 y Xbox Series X|S a partir del 25 de agosto. El título mantendrá su modelo free-to-play, por lo que podrá descargarse y jugarse sin costo en ambas plataformas.

El juego debutó originalmente en PC a través de Steam y Epic Games Store el 9 de julio de 2024. Más tarde, el 23 de abril de 2025, también llegó a dispositivos iOS y Android. Además, coincidiendo con su estreno en consolas, la versión para PC también estará disponible mediante la Microsoft Store.

Aunque el juego será gratuito, los jugadores ya pueden apartar un Starter Pack con un precio de $9.99 USD. Este paquete incluye acceso al Meta Pass durante 30 días, 300 Crystgin, una tarjeta de presentación exclusiva para cada plataforma, un tema especial, aspectos cosméticos, la Wish Machine y 3 diseños de armas.

Así es el enorme mundo postapocalíptico de Once Human

En Once Human, los jugadores exploran un gigantesco mapa de 256 km² después de que una misteriosa sustancia extraterrestre llamada Stardust devastara el planeta. La mayoría de la humanidad sucumbió ante la infección, pero los llamados Meta-Human son capaces de controlar este poder para sobrevivir y enfrentarse a las amenazas que dominan el mundo.

La aventura combina exploración, recolección de recursos, construcción de bases y combates contra criaturas conocidas como Deviants. También será posible colaborar con otros jugadores para superar desafíos, conseguir recursos y enfrentarse a enormes enemigos que pondrán a prueba la coordinación del equipo.

Otro de los aspectos más llamativos del juego es la libertad para construir refugios prácticamente en cualquier lugar del mapa. Los jugadores podrán diseñar fortalezas con cocinas, garajes, patios y sistemas de defensa repletos de trampas y armamento.

¿Piensas darle una oportunidad a Once Human cuando llegue a consolas? ¿Crees que puede convertirse en uno de los free-to-play más populares del género? Cuéntanos en los comentarios.

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