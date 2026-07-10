Aunque depende de a quién le preguntamos, muchos estarán de acuerdo con nosotros cuando decimos que Call of Duty: Black Ops y su secuela CoD: Black Ops 2 se alzan como algunos de los mejores títulos de la franquicia. Es por eso que el anuncio de su regreso generó emoción, aunque el resultado final dejó mucho que desear.

Los ports de PS4 y PS5 de los juegos antiguos de Activision y Treyarch debutaron de sorpresa el pasado 9 de julio de 2026 de la mano de Iron Galaxy Studios. Miles de jugadores volvieron a estas experiencias clásicas para recordar viejas glorias, pero al iniciar los títulos se llevaron con una decepción debido a la falta de mejoras y novedades.

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Expertos critican la calidad de los ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2

Tras el relanzamiento de los videojuegos antiguos de 2010 y 2012, los expertos de Digital Foundry, uno de los medios especializados más reconocidos del mundo en términos de análisis de rendimiento, se dieron a la tarea de estudiar el desempeño de los ports para descubrir si hay mejoras importantes con respecto a las versiones originales de PS3 y XBOX 360.

Antes del estreno, Activision informó que Call of Duty: Black Ops 1 y 2 se lanzarían para PlayStation 4 y PlayStation 5 con un port, lo que dejó fuera de la ecuación la posibilidad de ver una remasterización o, en el mejor de los casos, un remake. Aun así, la comunidad esperaba mejoras mínimas.

Según los expertos, los ports de Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2 funcionan mejor que las versiones de retrocompatibilidad disponibles actualmente en XBOX, las cuales corren a 608p; sin embargo, se descubrió que las readaptaciones de ambos juegos dejan mucho que desear en términos de mejoras de gráficos y rendimiento.

Digital Foundry señaló que el relanzamiento de CoD: Black Ops de 2010 corre a 1080p y no en 4K, incluso en PlayStation 5. A pesar de que el título original debutó hace 16 años para XBOX 360 y PS3, esta nueva versión ni siquiera incluye suavizado de bordes, es decir, anti-aliasing.

Lo peor es que, de acuerdo con los especialistas, el clásico de Treyarch tampoco presenta mejoras de fluidez. El port para PlayStation 4 y PlayStation 5 está limitado a 60hz. “Una presentación a 1080p60 sería potencialmente aceptable para la versión de PS4 (existe), pero para una conversión nueva de PS5 es decepcionantemente deficiente”.

El colmo es que Call of Duty: Black Ops conserva algunos defectos visuales del título original de hace más de una década, como la baja calidad de las sombras. La situación tampoco es mejor en Call of Duty: Black Ops 2, que está limitado y sólo funciona a 1080p a 60fps en ambas consolas de Sony.

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 funcionan mejor en PlayStation que en XBOX

Regreso de los clásicos de Call of Duty divide las opiniones de los fanáticos

A pesar de estas carencias, reiteramos que las versiones de PS4 y PS5 son mejores que las que actualmente están disponibles para XBOX One y XBOX Series X|S mediante retrocompatibilidad, las cuales mantienen una resolución muy baja de 608p. Las versiones para las plataformas de Microsoft no recibieron ninguna mejora.

En general, los relanzamientos de los títulos viejos de Treyarch y Activision obtuvieron una recepción mixta por parte de la comunidad. Mientras algunos fanáticos están muy contentos de regresar a 2 de los mejores Call of Duty de la historia, otros lamentan el poco esfuerzo que se realizó en los ports.

Además de las carencias gráficas, los fanáticos descubrieron que los ports tienen contenido eliminado. En el caso de Call of Duty: Black Ops se eliminaron las Partidas de Apuesta y el Modo Cine, mientras que CoD: Black Ops 2 se quedó sin el Modo Liga, el componente ranked que sentó las bases para el competitivo profesional.

De igual forma, el precio fue un tema divisivo. CoD: Black Ops 1 y 2 debutaron a $40 USD cada uno, aunque actualmente los suscriptores de PS Plus pueden adquirirlos a $19.99 USD gracias a una promoción de tiempo limitado de 50% de descuento. Eso sí, los DLC y Pases de Temporada se venden por separado.

Los relanzamientos para PS4 y PS5 CoD: Black Ops 1 y 2 generan controversia

Pero dinos, ¿esperabas mejoras gráficas más sustanciales? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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