Spider-Man: Brand New Day, conocida como Spider-Man: Un nuevo Día en México y el resto de Latinoamérica, tiene todo lo necesario para convertirse en un gran éxito en taquilla en esta temporada de verano. Faltan pocas semanas para el estreno oficial, y un nuevo adelanto parece confirmar el regreso de un villano muy icónico.

La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel es una secuela directa del filme de 2021, el cual tuvo un desenlace agridulce para nuestro protagonista. Aunque el héroe fue capaz de terminar con la amenaza multiversal, al final el mundo entero olvida quién es Peter Parker.

Esta continuación se alejará de los multiversos y tendrá una historia más “callejera” que presentará aliados y villanos icónicos del trepamuros. Aún hay muchas sorpresas por descubrir, pero el más reciente trailer oficial parece adelantar el regreso de uno de los enemigos más peligrosos del Hombre Araña.

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Shocker podría regresar junto a Hulk en Spider-Man: Brand New Day

El lanzamiento oficial de la nueva cinta live-action protagonizada por Tom Holland y Zendaya llegará a los cines de todo el mundo a finales de julio, así que es normal que ya se haya puesto en marcha la campaña publicitaria. Lo curioso es que un sport de TV para Japón mostró escenas nunca antes vistas.

El breve comercial de Spider-Man: Brand New Day permite ver un enfrentamiento entre Peter Parker y Bruce Banner. Sabemos por trailers anteriores que el héroe interpretado por Mark Ruffalo pierde la cordura porque es controlado por el personaje Sadie Sink. Es así como surge Savege Hulk, la versión más primitiva y peligrosa del monstruo verde.

Aunque el trailer no permite ver el desenlace de la pelea, sí muestra un detalle muy interesante que parece estar relacionado con un villano antiguo del Hombre Araña. En específico, observamos que Peter tiene un arma acoplada a su brazo que parece desprender energía eléctrica.

Los fanáticos cayeron en cuenta que el superhéroe podría usar el guantelete de Shocker en Spider-Man: Brand New Day. Es una teoría que cobra sentido al recordar que, reportes previos, señalaron que el villano reaparecía en esta película tras permanecer ausentes en las precuelas.

Recordemos que tanto Jackson Brice como Herman Schultz asumieron el manto de Shocker en los cómics. En el MCU, ambos personajes hacen su debut en Spider-Man: Homecoming bajo el mandato de Adrian Toomes, quien más tarde se convertiría en El Buitre en dicha película.

Herman Schultz es el Shocker que sigue vivo, aunque la última vez que lo vimos fue en la escena postcréditos de la infame Morbius de Sony. Es posible que Marvel quisiera rescatar a este personaje para que reaparezca en Spider-Man: Brand New Day, aunque también es muy factible que sólo haga acto de presencia su guantelete.

El Hombre Araña usa el guantelete de Shocker en el último trailer oficial de Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day tendrá muchos villanos

La cinta de Sony confirmó la aparición de múltiples villanos y antagonistas en sus adelantos previos. Por ejemplo, el primer avance oficial confirmó que Tarántula y Boomerang harán acto de presencia, aunque se cree que su participación será muy limitada y sólo aparecerán como parte de un montaje que recopila eventos del pasado.

Quien posiblemente tendrá más peso en la historia de la película es MacDonald Gargan, quien por fin hará su debut como el Scorpion en Spider-Man: Brand New Day. Se desconoce cuál será el alcance de su participación, pero ya sabemos que el actor Michael Mando retomará el papel.

De igual forma, Sony ya confirmó que Marvin Jones III será el encargado de interpretar a Tombstone, y también sabemos que Tramell Tillman forma parte del reparto y se cree que dará vida a William Metzger, jefe de una organización que se encarga de difundir noticias negativas sobre los mutantes.

Por último, la actriz Sadie Sink asume el rol de la antagonista principal de Spider-Man: Brand New Day. Aunque el nombre de su personaje aún es desconocido, se especula que es, nada más y nada menos, que Jean Grey. ¿Cómo el Hombre Araña se enfrentará a tantas amenazas? Ya sabemos que tendrá la ayuda de Punisher, y algunos fans también creen que Daredevil podría hacer acto de presencia.

Pronto obtendremos más respuestas, pues Spider-Man: Brand New Day llegará a las salas de los cines en México el próximo 29 de julio de 2026, mientras que el debut en Estados Unidos y otros países tendrá lugar un poco después, el 31 de julio.

Sadie Sink interpretaría a la villana principal de Spider Man: Un Nuevo Día, y se cree que su personaje es Jean Grey de los X-Men

Pero dinos, ¿te gustaría que Shocker regrese en esta secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

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