Habrá un nuevo Nintendo Direct este fin de semana centrado en The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy es, sin duda alguna, una de las producciones audiovisuales más esperadas por los gamers para este año. Hoy Nintendo confirmó que este este fin de semana tendremos un nuevo vistazo y nueva información de la película con un nuevo Nintendo Direct.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo anunció que este domingo 25 de enero a las 8 a.m. hora de la Ciudad de México, habrá un nuevo Nintendo Direct centrado exclusivamente en la película The Super Mario Galaxy Movie. El anuncio menciona que el direct mostrará un nuevo vistazo a la película, aunque también podemos esperar a que suelten nueva información, ya que estamos a pocos meses de su estreno.

Join us on Sunday, Jan 25, at 6am PT for the #NintendoDirect featuring an exclusive look at The Super Mario Galaxy Movie. Please note that no game information will be included in this presentation.



January 23, 2026

El anuncio del direct nos revela que veremos a Mario y Luigi utilizar sus poderes de fuego. Esto lo vimos brevemente solo con Mario en la película pasada, más no con Luigi.

Nintendo también aclaró que no habrá ningún tipo de anuncio de algún videojuego, estará centrado únicamente en la película. Nada de anuncios sorpresa ni “One more thing” por el momento.

La Capitana Marvel se une al cast de The Super Mario Galaxy Movie

Hace poco tuvimos un pequeño nuevo vistazo a la cinta, en donde se reveló que la actriz ganadora del Oscar, Brie Larson, también conocida por ser la Capitana Marvel en el UCM, será la voz de la princesa Rosalina. Asimismo, también se reveló que el actor y director Benny Saddle (The Smashing Machine) le dará vida a Bowser Jr.

Brie Larson interpretará a Rosalina en The Super Mario Galaxy Movie

Chris Pratt, quien da voz a Mario, reveló al medio GamesRadar que habrán nuevos personajes que veamos en la pantalla por primera vez, más allá de los mencionados Bowser Jr. y Rosalina. En concreto, Pratt mencionó:

“No se me permite decir cuáles son, pero sí, hay algunos realmente increíbles… Bueno, creo que algunos de ellos han sido lanzados en el tráiler, y luego hay incluso un par más que no están en el tráiler que la gente debería estar emocionada de ver”.

La primera cinta estrenada en 2023, The Super Mario Bros. Movie, fue todo un éxito tanto en taquilla como en el recibimiento general del público y la crítica ynse espera que su secuela sea incluso mejor a su predecesora.

The Super Mario Galaxy movie se estrena este abril en cines. El Nintendo Direct será este domingo 25 de enero a las 8 a.m. hora de la Ciudad de México.

¿Qué opinas? ¿Te emociona la película de The Super Mario Galaxy?

