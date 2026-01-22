Beast of Reincarnation, el juego para Xbox y PS5 de los creadores de Pokémon, muestra un Japón desolado y combate intenso, ¿llegará a Xbox Game Pass?

Desde mediados de los años 90, Game Freak es conocido por ser el estudio creador de Pokémon y el responsable de las entregas principales de la serie de captura de monstruos de bolsillo. Sin embargo, la realidad es que la compañía japonesa desarrolla más juegos y varios de ellos nada tienen que ver con las plataformas de Nintendo.

Ya lo vimos con Little Town Hero, Tembo the Badass Elephant y Giga Wrecker Alt, todos estos juegos interesantes que llamaron la atención por su corte AA y estilo caricaturesco. Ahora, Game Freak está preparando algo mucho más grande y ambicioso: un juego de estilo AAA con gráficos realistas y que estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Se trata de Beast of Reincarnation, un proyecto que nació de la inquietud de varios desarrolladores de Pokémon por hacer algo diferente.

En el Xbox Developer Direct de enero de 2026, Game Freak estuvo presente para compartir nuevos detalles de Beast of Reincarnation, como su trama, detalles de los protagonistas, elementos del combate y cuánto tendremos que esperar para jugarlo.

¿De qué se trata Beast of Reincarnation?

En el evento, Game Freak reveló que Beast of Reincarnation será un juego postapocalíptico que nos llevará a Japón del año 4026. Ahí, la sociedad está en peligros después de un suceso que provocó que las plantas tomaran control del mundo y que poderosas criaturas amenacen la vida de los seres humanos.

En este contexto nos pondremos en control de Emma, una chica con una habilidad especial que le permite sobrevivir y luchar contra las plantas. Si bien sus poderes la hacen especial, también han provocado que otras personas le tengan miedo. Por lo anterior, Emma vive sola y alejada de la sociedad hasta que un día conoce a Koo, una especie de lobo salvaje con quien crea una conexión y juntos empiezan a tomar cartas para salvar el mundo.

Es así como ambos inician un viaje con el objetivo de eliminar a la Beast of Reincarnation, pero antes de hacerlo tendrán que derrotar a varias criaturas poderosas para ampliar su poder e ir liberando al mundo. Estos enemigos son criaturas enormes y poderosas, a las cuales enfrentarás en un estilo de RPG de acción con mucha intensidad donde deberás esquivar, defenderte y encontrar el momento ideal para atacar.

El sistema de combate también tiene cierta influencia de Final Fantasy VII Remake. Esto porque combina elementos de RPG por turnos con el combate por acción. Lo que pasa es que Emma y Koo tienen varias habilidades que podrás seleccionar desde un menú. Al hacerlo, el tiempo se ralentizará brevemente para que puedas seleccionarlo. También habrá un árbol de habilidades que te recompensará con nuevas habilidades por luchar y encontrar recompensas en el mundo.

Cabe mencionar que el combate directo con espada no será la única forma de acabar con los enemigos. Resulta que Emma también tendrá arcos y otras armas para atacar a distancia; podrá aprovechar el sigilo para derrotar a sus enemigos por sorpresa y hasta tendrá la oportunidad de hacer que Koo elimine a algunos mientras ella se esconde.

Kota Furushima, director del proyecto y miembro de Game Freak que ha trabajado en varias entregas de Pokémon desde Ultra Sun & Ultra Moon, explicó que su intención es entregar un juego donde gran parte de la experiencia sea viajar por un mundo complicado con un sistema de movimiento dinámico. Es por esto que Emma tiene la habilidad de invocar ramas que le permiten crear puentes, escaleras y otros elementos que modifican el mundo para poder avanzar. Así pues, no todo será pelear, también habrá que encontrar la manera de moverse por el mundo y descubrir todos los secretos de las ruinas de un Japón desolado.

¿Cuándo saldrá Beast of Reincarnation?

Si bien Game Freak compartió un montón de detalles sobre Beast of Reincarnation, hay algo que le faltó: su fecha de lanzamiento. Así es, por ahora no tenemos idea de cuándo llegará este ambicioso juego a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

La buena noticia es que Beast of Reincarnation ya tiene ventana de lanzamiento. Será en el verano de 2026 cuando saldrá al mercado en las plataformas mencionadas.

¿Beast of Reincarnation estará disponible en Xbox Game Pass?

Lo mejor de todo es que podrás probar Beast of Reincarnation sin tener que comprarlo. Lo que pasa es que el nuevo proyecto de Game Freak, al igual que el resto de los juegos mostrados en el Xbox Developer Direct, será parte del catálogo de Xbox Game Pass Ultimate desde su día de estreno.

Otro punto a tener en cuenta es que Beast of Reincarnation también formará parte de Xbox Play Anywhere. Esto quiere decir que con comprar una copia digital del juego podrás disfrutarla en Xbox Series X, PC de escritorio, laptop, Xbox Cloud Gaming y plataformas portátiles con Windows como Xbox ROG Ally y Lenovo Legion. Tu progreso estará ligado a tu cuenta, por lo que podrás llevarlo de una plataforma a otra.

Por el momento, no se ha confirmado cuánto costará Beast of Reincarnation. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Beast of Reincarnation. Por otro lado, aquí encontrarás toda nuestra cobertura del Xbox Developer Direct.