Harvest Moon: Echoes of Teradea ya tiene fecha y llegará muy pronto a consolas y PC

El nuevo juego de Natsume también confirmó ediciones físicas, precio y más detalles sobre su enorme mundo abierto.

Hace poco tiempo, Natsume sorprendió a los fans de los simuladores de granja con el anuncio de Harvest Moon: Echoes of Teradea. La compañía mostró las primeras ideas del proyecto, pero dejó muchas preguntas en el aire.

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Ahora, el estudio regresó con nueva información importante. Además de revelar la fecha de lanzamiento, también compartió detalles sobre la exploración, las relaciones, el tamaño del mundo y las ediciones físicas del juego.

Harvest Moon: Echoes of Teradea llegará en septiembre

Harvest Moon: Echoes of Teradea debutará el próximo 24 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam.

Las versiones de PlayStation 5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 tendrán lanzamiento físico y digital. Además, ya es posible apartar las ediciones físicas en Amazon (en algunos territorios) y en la tienda oficial de Natsume.

Los jugadores que hagan preventa recibirán un peluche gratuito de un lobo, uno de los animales que aparecerán durante la aventura. En cuanto al precio, las versiones de PlayStation 5 y Nintendo Switch costarán $49.99 USD. Por otro lado, la edición para Nintendo Switch 2 tendrá un precio de $59.99 USD.

¿Qué novedades tendrá esta entrega?

La historia nos llevará a Teradea, un enorme mundo donde la vida tranquila de granja se mezcla con aventuras y misterios. El protagonista crecerá en Bloomfield Village, pero todo cambiará cuando una misteriosa niebla comience a expandirse desde el Forest of Echoes.

La aventura incluirá animales salvajes, terremotos, tormentas y amenazas oscuras que pondrán en peligro varias aldeas. Uno de los elementos más ambiciosos será el enorme mundo abierto. Los jugadores podrán explorar cuevas llenas de minerales y gemas, encontrar mapas náuticos para descubrir islas remotas y conocer criaturas extrañas.

El sistema de relaciones también será importante. Habrá 10 personajes románticos, incluyendo 5 solteros y 5 solteras con eventos especiales y rutas únicas.

Los animales serán clave para explorar el mundo

Los compañeros animales tendrán mucho más peso que en entregas anteriores. Cada criatura contará con habilidades especiales para atravesar obstáculos, destruir rocas o alcanzar zonas ocultas. El juego también tendrá campamentos para descansar durante las expediciones. Ahí podrás cocinar, recuperar energía y conocer comerciantes viajeros con objetos exclusivos.

Otra novedad importante serán las estatuas llamadas Power Statues, que ofrecerán pequeños retos y acertijos para desbloquear recompensas especiales y mejorar habilidades.

Aunque todavía falta ver gameplay en movimiento, Harvest Moon: Echoes of Teradea ya apunta a ser una de las entregas más ambiciosas de la franquicia.

¿Planeas jugar esta nueva aventura de Harvest Moon? ¿Crees que el mundo abierto puede mejorar la fórmula clásica de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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