High on Life 2 podría llegar a Nintendo Switch 2 tras filtración en tiendas europeas y entusiasma a los fans del humor absurdo

El extravagante universo creado por Squanch Games vuelve a generar ruido antes de cualquier anuncio oficial, gracias a movimientos inesperados en el mercado digital europeo.

La industria de los videojuegos suele hablar primero a través de filtraciones. A veces son imágenes, otras listados, y en esta ocasión fueron tiendas europeas quienes encendieron la conversación. Sin comunicados oficiales, un nombre conocido volvió a aparecer asociado con una plataforma clave del momento.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

High on Life se ganó un lugar especial entre jugadores que buscan humor irreverente y ciencia ficción descontrolada. Su llegada a Nintendo Switch amplió ese público y confirmó que la experiencia funcionaba en formatos portátiles. Ahora, todo indica que su secuela ya se prepara para repetir la jugada.

Algunas tiendas europeas apuntan a un lanzamiento inminente

Diversas tiendas en línea de Europa listaron recientemente High on Life 2 para Nintendo Switch 2, a pesar de que el proyecto todavía no se presenta formalmente. Estos registros señalan a Clear River Games como posible distribuidor y mencionan un lanzamiento en formato Game-Key Card.

Este tipo de tarjetas se convirtió en una opción frecuente para Nintendo Switch 2. Permiten acceder al juego completo mediante descarga, manteniendo una presencia física en tiendas. El detalle refuerza la credibilidad de la filtración y sugiere una estrategia ya definida.

¿Una llegada lógica?

La posible llegada de High on Life 2 a Nintendo Switch 2 resulta lógica por varios motivos. El primer juego recibió recientemente una versión optimizada para la nueva consola como actualización gratuita. Ese movimiento renovó el interés por la franquicia y facilitó que nuevos jugadores se sumaran.

Además, Nintendo Switch 2 se consolidó como una plataforma atractiva para experiencias de acción en primera persona. Su base instalada y enfoque híbrido benefician propuestas narrativas con fuerte identidad, como la creada por Squanch Games.

El humor absurdo, los diálogos constantes y las armas parlantes siguen siendo el sello distintivo de High on Life. Su secuela tiene espacio para expandir ese estilo, añadir mecánicas y aprovechar mejor el rendimiento de la nueva consola.

Por ahora, la información debe tomarse con cautela. Las tiendas retiraron algunos listados, aunque el ruido ya circula entre comunidades y redes sociales. La ausencia de un anuncio oficial mantiene la expectativa en un punto alto.

Si el proyecto se confirma, este sería un gran momento para ponerse al día con el primer juego. La actualización para Nintendo Switch 2 ofrece una experiencia más pulida y sirve como antesala ideal para lo que venga después.

¿Te gustaría ver High on Life 2 en Nintendo Switch 2 desde su lanzamiento? ¿Crees que el humor del original puede evolucionar aún más en una secuela? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente