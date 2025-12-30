Hisashi Koinuma, encargado del primer Hyrule Warriors, liderará Pokémon Pokopia para Nintendo Switch 2

El productor con experiencia en Pokémon Conquest y Hyrule Warriors toma las riendas de uno de los proyectos más esperados de la nueva consola de Nintendo.

Nintendo Switch 2 sigue sumando señales positivas tras su lanzamiento global. Ahora, una de ellas llega desde Pokémon Pokopia, uno de los proyectos que más curiosidad genera entre los fans. Durante un mensaje de Año Nuevo compartido con el medio japonés Game City, se confirmó que Hisashi Koinuma será el productor del juego, además de expresar su tranquilidad por el sólido desempeño comercial de la consola.

La noticia resulta relevante por el perfil del creativo elegido. Koinuma cuenta con una trayectoria extensa dentro de la industria japonesa y ha participado en proyectos que combinan franquicias populares con enfoques distintos a lo tradicional. Su llegada a Pokémon Pokopia sugiere que el proyecto apunta a algo más ambicioso que un simple experimento dentro del universo Pokémon.

Un productor con experiencia en proyectos clave

Hisashi Koinuma es un nombre conocido para quienes siguen de cerca los desarrollos de Nintendo y sus socios. Entre sus trabajos más destacados se encuentra Pokémon Conquest, un título que mezcló la franquicia con estrategia táctica, además del primer Hyrule Warriors, que llevó The Legend of Zelda al terreno del musou.

Ese historial revela una constante: Koinuma suele involucrarse en proyectos que reinterpretan sagas establecidas, sin perder su identidad. Por eso, su rol como productor en Pokémon Pokopia despierta expectativas sobre el tipo de propuesta que veremos en Nintendo Switch 2, especialmente considerando que se trata de una entrega diseñada para la nueva generación de hardware.

¿Qué es Pokémon Pokopia?

Por ahora, Nintendo y The Pokémon Company han sido cautelosos con los detalles. Lo que se sabe es que Pokémon Pokopia se perfila como un título original dentro de la franquicia, desarrollado específicamente para Nintendo Switch 2. La entrega te permitirá ponerte en la piel de un Ditto y transformar una tierra baldía en un hermoso hogar para diversos Pokémon. Podrás entretenerte recolectando bayas, juntando rocas y madera, creando mobiliario, cultivando la tierra para cosechar, construir y más.

La elección de Koinuma refuerza esa idea de innovar. Su experiencia previa sugiere un enfoque creativo, posiblemente con sistemas de juego alternativos o una narrativa menos convencional. Esto encaja con la estrategia de Nintendo de diversificar su catálogo en los primeros meses de vida de la consola.

Nintendo Switch 2 arranca con el pie derecho

En su mensaje, Koinuma también comentó sentirse aliviado por las ventas globales de Nintendo Switch 2. El tono del mensaje deja claro que el desempeño inicial ha cumplido expectativas internas del hardware. Este contexto positivo es clave para proyectos como Pokémon Pokopia, que se benefician de una base instalada sólida desde el inicio.

¿Qué esperas de Pokémon Pokopia bajo la producción de Hisashi Koinuma? ¿Te gustaría ver una propuesta arriesgada dentro del universo Pokémon en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

