Hitman: World of Assassination recibirá cross-progression el siguiente mes

Hitman 3 celebra su 5.° aniversario, pero recordemos que en 2023 el juego se renombró Hitman: World of Assasination e incluyó los títulos Hitman y Hitman 2. Con motivo de la celebración, el estudio IO Interactive anunció que integrarán en el título una característica muy pedida por los jugadores: cross progression.

Por medio de su sitio web y redes sociales, el estudio desarrollador de las entregas de Hitman agradeció a los fans por su enorme apoyo a lo largo de la trilogía World of Assassination.

Mark your calendars 📅, Cross-Progression is coming to HITMAN World of Assassination on February 3rd.



Your progression will now follow you no matter where you choose to play. 💻🎮⌨️🖱️



Get all the details on the upcoming release in our blog post and let us know which platform… pic.twitter.com/FuAAMedCU4 — HITMAN (@Hitman) January 20, 2026

“Como parte de ese hito especial, también era importante para Hitman equipar a sus jugadores con un sentido de continuidad para permitir que todos llevaran adelante su progresión establecida en las partes anteriores”.

Las plataformas que recibirán la actualización para habilitar el cross-progression son las siguientes:

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X/S

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Windows Store

Steam

Epic Games Store

iOS

Los fans de la trilogía podrán compartir su progreso entre todas las plataformas mencionadas a partir del 3 de febrero por medio de una actualización. Finalmente, IO declaró en su comunicado:

“Desde el lanzamiento de Hitman: World of Assassination, nuestro deseo ha sido habilitar esta función para que los jugadores puedan continuar su progresión en el juego, sea cual sea el dispositivo en el que juegues, y más aún, ya que World of Assassination ahora se puede jugar en más de 10 plataformas diferentes. Ya sea que estés cambiando de consola a PC, jugando en varios dispositivos o cambiando a una nueva plataforma, tu progresión ahora te seguirá, a partir del 3 de febrero, sin importar dónde elijas jugar”.

¿Y qué sucede con los DLC de Hitman: World of Assassination?

Respecto a los contenidos extra o DLC del título de Hitman, IO Interactive dejó en claro lo siguiente: sólo se activará el cross-progression del contenido extra si se detecta que el usuario es poseeedor de dicho DLC en las plataformas donde quiere compartir su progreso.

Es decir, si quieres activar el cross-play de PS5 a Nintendo Switch 2, pero en la consola de Nintendo no tienes el DLC, no podrás compartirlo. Una vez que compres en DLC, podrás compartir tu progreso entre plataformas.

Deberás poseer los DLC’s en todas las plataformas en las que quieras compartir tu progreso

Además, el sistema Carry-On que permitía pasar tu progreso de Hitman 2 al 3 desaparecerá el mismo 3 de febrero para dar pie a la actualización con el cross-progression. Si algún jugador no ha pasado su progreso de Hitman 2 a World of Assassination, tienen pocos días para hacerlo antes de que la función desaparezca.

¿Qué opinas? ¿Te gusta que las desarrolladores implementen la cross-progression en sus títulos?

