Hogwarts Legacy ya es uno de los videojuegos más vendidos en la historia, pese a la polémica por J.K. Rowling y los intentos de boicot

Hogwarts Legacy fue una tormenta que sacudió a la industria del entretenimiento en 2023. Aunque se esperaba que fuese un éxito gracias a la popularidad inherente de la propiedad intelectual, pocos imaginaron que se convertiría en uno de los videojuegos más vendidos en la historia.

A pesar de que ya tiene más de 2 años sobre sus espaldas, el RPG de mundo abierto mantiene el buen ritmo comercial y acaba de alcanzar un nuevo hito de ventas. Este logro es impresionante, sobre todo si recordamos la polémica que se formó alrededor del proyecto antes y durante su lanzamiento oficial.

Hogwarts Legacy supera las 20 millones de unidades vendidas

El videojuego ambientado en el universo de Harry Potter llegó a las tiendas en febrero de 2023 para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC, y posteriormente dio el salto a consolas de antigua generación y Nintendo Switch. Pese a las críticas de un sector de la comunidad, esta aventura con elementos de acción y rol vendió 12 millones de copias en sus primeras 2 semanas en el mercado.

Hogwarts Legacy mantuvo el pie en el cañón y logró convertirse en el juego más vendido de 2023 con más de 22 millones de unidades. Pese a que dejó de aparecer en los titulares de los sitios de noticias, el juego conservó su relevancia en los años posteriores y constantemente dominó las listas de popularidad en varias regiones.

Por medio de una simple publicación en redes sociales, Warner Bros. Games y Avalanche Software dieron a conocer en diciembre de 2025 que el RPG superó las 40 millones de copias vendidas en todo el mundo. El anuncio es muy escueto, así que no hay información sobre la supuesta secuela que está en desarrollo.

Con 40 millones de unidades vendidas en consolas y PC, Hogwarts Legacy consolida su éxito

El RPG de Harry Potter entra en el top 20 de los juegos más vendidos de la historia

De cualquier modo, y con esta impresionante cifra en su cinturón, Hogwarts Legacy se convirtió en uno de los videojuegos más vendidos en la historia. Su gran éxito le permitió superar a lanzamientos importantes como ELDEN RING, Cyberpunk 2077 y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

De igual forma, el título de Harry Potter está casi al mismo nivel que gigantes de la industria como Call of Duty: Modern Warfare y Pokémon Rojo/Azul/Amarillo. Es probable que escale más posiciones a lo largo de los años venideros, además de que la próxima serie de HBO podría darle otro impulso comercial.

A continuación, compartimos el top 20 de los juegos más vendidos de la historia:

1.- Minecraft ― 350 millones

2.- Grand Theft Auto V ― 215 millones

3.- Wii Sports ― 82.9 millones

4.- Red Dead Redemption 2 ― 79 millones

5.- Mario Kart 8 ― 78.2 millones

6.- PUBG: Battlegrounds ― 75 millones

7.- Terraria ― 64 millones

8.- The Witcher 3: Wild Hunt ― 60 millones

9.- Super Mario Bros. ― 58 millones

10.- Human: Fall Flat ― 55 millones

11.- Overwatch ― 50 millones

12.- The Sims ― 50 millones

13.- Animal Crossing: New Horizons ― 48.62 millones

14.- Pokemon Red/Blue/Yellow ― 47.4 millones

15.- Wii Fit ― 43.8 millones

16.- Call Of Duty: Black Ops 3 ― 43 millones

17.- Call Of Duty: Modern Warfare ― 41 millones

18.- Stardew Valley ― 41 millones

19.- Hogwarts Legacy ― 40 millones

20.- Sonic The Hedgehog ― 40 millones

Hogwarts Legacy ya es uno de los videojuegos más vendidos en la historia del gaming

El boicot de Hogwarts Legacy

En definitiva, el éxito de Hogwarts Legacy será objeto de discusión por mucho tiempo. Y es que, en el periodo antes del lanzamiento, un sector considerable de la comunidad expresó abiertamente su rechazo debido a la controversia que pivota sobre J.K. Rowling, autora de los libros.

La escrita británica recibe numerosas críticas negativas por su postura en contra de las personas transgénero y el colectivo LGBTQIA+. A pesar de la polémica, la creativa ya dejó claro en innumerables ocasiones que le resulta indiferente si sus comentarios “transfobicos” dañan su legado y afirmó que no cambiará su opinión.

Ante esta situación, numerosos fanáticos organizaron un boicot en redes sociales donde pedían a las personas no comprar Hogwarts Legacy. Además, los detractores del RPG compartieron spoilers en Internet para arruinar la experiencia y arremetieron contra los streamers que transmitían el título en Twitch.

Hogwarts Legacy estuvo en el ojo del huracán por las opiniones de J.K. Rowling, autora de Harry Potter

Adicionalmente, algunos medios de comunicación se negaron a cubrir noticias del videojuego de Warner Bros. Games o se abstuvieron de realizar contenido editorial, como reseñas y artículos. Incluso un desarrollador criticó la postura de J.K. Rowling tras el lanzamiento. Al final, estas polémicas tuvieron un impacto mínimo en las ventas del proyecto.

