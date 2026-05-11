Hunting Simulator 3 promete llevar la cacería a otro nivel con realismo, mundo abierto y nuevas mecánicas

El simulador regresa este año con mejoras importantes, entornos más vivos y una experiencia más profunda para los fans del género.

La cacería en videojuegos siempre ha tenido su público, pero pocas franquicias han logrado capturar esa experiencia con tanto detalle como Hunting Simulator. Ahora, una nueva entrega busca subir la apuesta con más realismo, mejores herramientas y un mundo que se siente más vivo que nunca.

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NACON confirmó que Hunting Simulator 3 llegará en otoño de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam. La nueva entrega apunta a ofrecer una experiencia más inmersiva, donde cada decisión importa dentro del ecosistema.

Un mundo abierto más vivo que nunca

Uno de los mayores atractivos del juego es su mundo abierto. Podrás explorar a pie o en vehículos todo terreno, recorriendo regiones como Colorado o Texas. Cada zona cuenta con múltiples especies animales y ecosistemas dinámicos.

El sistema “SimFauna” promete cambiar la forma en que interactúas con el entorno. Los animales reaccionan a tus acciones, envejecen, se reproducen y muestran comportamientos realistas, lo que hace que cada cacería sea distinta. Además, el juego incorpora clima dinámico y un diseño de sonido envolvente.

Caza a tu manera con equipo realista

El título ofrece una gran variedad de armas y equipo con licencia oficial. Podrás usar rifles, escopetas, arcos y ballestas, todos recreados con precisión en sonido y comportamiento balístico.

También será importante elegir la ropa adecuada. Cada prenda influye en tu rendimiento, por lo que prepararte bien antes de salir será clave para tener éxito. Si eso no fuera suficiente, el juego permite distintos estilos de caza. Puedes optar por persecución directa o emboscadas, usando señuelos y otras herramientas.

Aquí puedes ver el avance:

Tu mejor aliado será tu perro

Una de las novedades más interesantes es el papel del perro de caza. Este compañero te ayudará a rastrear presas, seguir huellas y recuperar animales pequeños. Podrás darle órdenes mediante una rueda de comandos. Mientras más lo uses, mejorará sus habilidades y se convertirá en un aliado esencial durante tus expediciones.

Entre cacerías, tendrás acceso a una cabaña personalizable. Ahí podrás exhibir trofeos, mejorar tu equipo o simplemente relajarte antes de tu siguiente salida. También habrá actividades como tiro al plato y campos de práctica. Estos modos sirven para perfeccionar tu puntería y competir por mejores puntuaciones.

Hunting Simulator 3 llegará este otoño con la promesa de ofrecer la experiencia más completa de la saga hasta ahora.

¿Te llaman la atención los simuladores de caza realistas? ¿Crees que este tipo de juegos necesitan más innovación o ya cumplen con lo esperado? Cuéntanos en los comentarios.

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