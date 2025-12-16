Hyrule Warriors: Age of Imprisonment recibe una ambiciosa actualización con varias mejoras y correcciones

El musou de Zelda se prepara para retar otra vez a los jugadores con un nuevo modo, mayor dificultad y mejoras clave.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment no piensa bajar el ritmo. Aunque muchos jugadores ya completaron su campaña, Koei Tecmo y Nintendo tienen planes para traerlos de vuelta a Hyrule con una actualización sustanciosa. La versión 1.0.3 llegará el 18 de diciembre y, aunque no suma personajes jugables, sí introduce sistemas, desafíos y ajustes que cambian de forma importante la experiencia.

¿Qué incluye el parche en el juego?

Una de las novedades más llamativas es Phantom Mode, una condición especial que puede activarse de forma aleatoria en batallas ya superadas. Cuando ocurre, algunos enemigos se transforman en especies peligrosas o enemigos cubiertos de miasma, e incluso existe la posibilidad de que Phantom Ganon aparezca tras derrotar a un enemigo poderoso. El incentivo es claro: estas batallas otorgan más High-Purity Zonanium Steel, un recurso clave para el progreso avanzado.

Para quienes buscan un verdadero desafío, la actualización introduce el nuevo nivel de dificultad Taboo, que se coloca por encima de Very Hard. Aquí los combates son más tensos y exigentes, pero también más generosos. Al completar cierto número de batallas en este modo, se obtienen recompensas especiales como más High-Purity Zonanium Steel y un aumento en el límite de carga de comida especial.

Más contenido después de terminar el juego

El contenido endgame también se expande. Tras completar la historia principal, se añaden nuevos Battle Challenges y Hyrule Challenges en el mapa, con Lizalfos y Chuchu integrándose como especies peligrosas. Además, se desbloquea el Training Hall en la Sky Island, un espacio que permite activar Sync Strikes al entrar con otros 2 jugadores, reforzando el enfoque cooperativo.

En cuanto al combate, el Mysterious Golem recibe nuevas habilidades únicas para espada de 1 mano, espada de 2 manos y lanza. Destaca Shield Charge, que permite avanzar con el escudo listo para bloquear ataques y, si se ejecuta con buen timing, lanzar un poderoso ataque giratorio. Estas habilidades se desbloquean al completar los nuevos desafíos añadidos.

También se suma un arma inédita: la Forbidden Sword, una espada de 1 mano corrompida por la miasma, utilizable por Mysterious Golems y guerreros de todas las razas. A esto se agregan batallas especiales centradas en guerreros específicos y un enfrentamiento mortal contra un enemigo formidable.

Finalmente, la actualización incluye mejoras de calidad de vida y correcciones de errores, como ajustes en tutoriales, cambios en desafíos de Sync Strike, nuevas opciones al fortalecer armas cuando el inventario está lleno y varios bugs solucionados.

¿Te animarás a volver a Hyrule con este nuevo nivel de dificultad? ¿Phantom Mode es justo lo que necesitaba el juego para mantenerse fresco? Cuéntanos en los comentarios.

