Invincible VS es un éxito y ya alcanzó un importante hito de ventas en menos de 2 semanas

El videojuego de Skybound Games y Quarter Up logró tener un buen alcance en la comunidad y su futuro luce prometedor

Los videojuegos de lucha son experiencias de nicho, e incluso franquicias famosas como Street Fighter o Mortal Kombat enfrentan dificultades para alcanzar una audiencia masiva que rivalice con la de los máximos exponentes de otros géneros. Es por eso que resulta sorprendente saber que Invincible VS tuvo un excelente inicio.

El título de peleas inspirado en la serie de Prime Video sorprendió a propios y extraños con su estilo visual remaneciente al material de origen y jugabilidad visceral que recuerda a experiencias como Dragon Ball FighterZ y Killer Instinct. Al final, los desarrolladores presionaron las teclas correctas y ofrecieron un producto muy redondo.

Aunque es difícil saber si esta propuesta de Skybound Games y Quarter Up gozará un futuro prometedor a largo plazo, al menos tuvo un comienzo bastante sólido y alcanzó un importante hito de ventas en menos de 2 semanas.

Video relacionado: Te explicamos qué es el rollback netcode y cómo salva tus partidas en línea

Invincible VS ya vendió 1 millón de copias

El título competitivo basado en la obra de Robert Kirkman debutó el pasado 30 de abril de 2026 con una recepción favorable por parte de la crítica especializada y los fanáticos.

Invincible VS tiene reseñas mayormente positivas en Steam, y en este momento posee una calificación promedio de 7.6 en Metacritic. Aunque está lejos de ser el lanzamiento más celebrado de los últimos años, se nota que sí logró conectar con un sector de la audiencia.

Mediante un breve anuncio en redes sociales, la cuenta oficial del proyecto confirmó a principios de esta semana que ya se alcanzó la cifra de 1 millón de jugadores en todo el mundo. El comunicado es muy escueto en cuanto a detalles, así que no se incluye un desglose por plataforma ni otra información relevante.

Invincible VS ya vendió 1 millón de unidades en todo el mundo

De cualquier forma, es bueno saber que muchas personas se animaron a darle una oportunidad a Invincible VS. Eso sí, la elección de palabras llama la atención, ya que el mensaje menciona un millón de jugadores en lugar de un millón de copias vendidas. Recordemos que el juego brilla por su ausencia en Xbox Game Pass y otros servicios de suscripción.

Se desconoce cuáles son las otras métricas que los desarrolladores toman en cuenta. Independientemente de ese detalle, es probable que el número de unidades vendidas esté en sintonía con esa cifra.

El videojuego de lucha tiene un futuro prometedor

Skybound Games y Quarter Up se limitaron a agradecer el apoyo de los jugadores, y tristemente no compartieron más detalles sobre lo que está por venir. Eso sí, ya sabemos que hay DLC en camino. Universa y The Immortal se unirán al reparto de luchadores en algún momento del verano de 2026, y se espera que otros 2 peleadores hagan lo propio después.

Por ahora, se desconoce si los desarrolladores planean lanzar más paquetes de contenido descargable para los próximos años. Eso dependerá del número de jugadores activos en todas las plataformas y el tamaño de la comunidad competitiva de Invincible VS en torneos y eventos.

El título de lucha debutó con un récord de 8435 jugadores concurrentes en Steam, y en este momento hay 671 personas conectadas en PC. Es un misterio cuántas personas juegan en las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Invincible VS fue del agrado de los jugadores y ya construyó una gran comunidad competitiva

Pero cuéntanos, ¿ya le diste una oportunidad a este título de peleas? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más noticias relacionadas con Invincible VS si visitas esta página.

Video relacionado: La caída de Marvel vs. Capcom y el inicio de una nueva generación de juegos de peleas

Fuente