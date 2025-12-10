Japón combatirá la piratería de anime y manga con inteligencia artificial: sitios ilegales extranjeros están en la mira del gobierno

Japón está cansado de que la piratería afecte tanto a la industria del anime y el manga. Las autoridades del país ahora también tienen que lidiar con la inteligencia artificial, que amenaza a las obras protegidas por derechos de autor. En un movimiento inesperado, el gobierno anunció que utilizará dicha tecnología como arma para combatir las copias y la distribución ilegal de anime y manga a nivel internacional.

La meta de esta iniciativa es frenar la piratería y disminuir las pérdidas económicas que genera año con año. Las autoridades de Japón revelaron que los sitios ilegales extranjeros representan pérdidas de aproximadamente ¥5.5 mil millones de yenes, que se traducen en $55 mil millones de dólares anuales.

Entérate: Guillermo del Toro revela sus videojuegos favoritos: el cineasta mexicano cree que estas IP de PlayStation son “obras maestras”

El problema de la piratería en la industria del anime y el manga

Durante décadas, Japón ha luchado contra la distribución ilegal de anime y manga. El país considera que franquicias como Dragon Ball, One Piece, Bleach, Naruto y muchas otras son “tesoros nacionales” que debe defender. Con la cooperación de otros gobiernos del mundo, ha dado golpes efectivos a la piratería.

La Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento de Estados Unidos ha respaldado a Japón en su batalla. En años recientes, han conseguido que más de 10 importantes sitios de piratería de anime cierren sus puertas. Dichos portales registraban millones de visitas mensualmente, lo que representaba importantes pérdidas económicas.

Japón continuará con su eterna lucha contra la piratería de anime y manga

Estudios y empresas de entretenimiento de Asia también se han unido a la lucha. En 2023, Kakao Entertainment pudo identificar a los operadores de uno de los sitios más grandes que distribuye anime y manga sin autorización. El portal distribuyó 20,000 mangas y cerca de 7000 series sin permiso, lo que también generó pérdidas millonarias para la industria japonesa y surcoreana.

Ahora, Japón tiene un plan para reducir esas pérdidas e identificar las fuentes de la piratería de anime y manga en territorios internacionales. Según los reportes, usará inteligencia artificial para vigilar mercados extranjeros.

Las autoridades quieren reducir las pérdidas multimillonarias en la industria

Te interesa: Capcom revela por qué ha logrado llevar varios de sus juegos principales a Nintendo Switch 2

Japón combatirá la piratería de anime y manga con inteligencia artificial

Authorised Books of Japan, organización antipiratería, reveló que la distribución ilegal representa perdidas de hasta $55 mil millones de dólares para la industria del anime y el manga. La estrategia del gobierno consiste en usar inteligencia artificial para detectar violaciones a los derechos de autor de obras protegidas.

La meta es cuadruplicar las ventas anuales de anime y manga en el extranjero, pues hay indicios de que la industria se encuentra estancada dentro de Japón. La piratería representa un enorme problema para su crecimiento, así que combatirla es necesario. Roland Kelts, profesor experto en estudios culturales de la Universidad Waseda de Tokio, aseguró que el gran problema con la piratería surgió con la cultura de Internet.

En declaraciones para This Week in Asia, el catedrático anotó que los editores no supieron cómo actuar cuando la distribución ilegal se convirtió “en un problema mayor”. Además, señaló que Japón “es una sociedad que litiga” poco, lo que permitió la expansión de la piratería a niveles alarmantes.

La inteligencia artificial ayudará a combatir la distribución ilegal de manga

Para hacer realidad su plan de combate, la Agencia de Asuntos Culturales de Japón invertirá cerca de ¥100 millones de yenes para desarrollar un sistema de inteligencia artificial. La herramienta detectará imágenes y textos que fueron extraídos de mangas o animes. Podrá reconocerlos en sitios piratas o en redes sociales para iniciar investigaciones al respecto.

El gobierno ha hecho pruebas con el sistema desde 2024, con la meta de hacer funcionar el sistema en operaciones para el extranjero. De esta forma automatizará el proceso que, por ahora, depende de revisiones manuales. Japón combatirá la piratería de anime y manga con inteligencia artificial, pero hay dudas sobre el proyecto debido al alcance limitado de la tecnología.

Por si te lo perdiste: Xbox Game Pass podría expandirse y recibir más juegos clásicos de la primera consola de Microsoft en 2026, sugiere directivo

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con anime.

Fuente