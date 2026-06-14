Una auténtica tragedia acaba de sacudir a la escena de youtubers y creadores de contenido en América Latina. Hace unas horas se reportó la muerte del popular youtuber argentino, Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, a los 23 años.

La primera ronda de información revela que su fallecimiento ocurrió en un trágico accidente de helicóptero donde también perdieron la vida el productor de videos musicales Lucas Vignale y el cantante norteamericano Oliver Tree.

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Gaspar Prim Díaz murió en un trágico accidente a los 23 años

Murió Gaspi, youtuber argentino con millones de seguidores

Hace unos momentos, diversos medios de comunicación reportaron un fatal accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.

Lamentablemente, entre las víctimas se encuentra el youtuber argentino Gaspi, quien se encontraba abordo de la aeronave que se accidentó.

Actualmente, circulan videos del supuesto momento en que ocurrió la tragedia, pero no están verificados y en la red social X se informa que dicho material corresponde con un accidente ocurrido en Malasia.

Hasta el momento, se sabe que se el helicóptero en el que viajaba el youtuber argentino y otras personalidades se estrelló y no hubo sobrevivientes.

De inmediato, la comunidad de streaming lamentó el hecho y dio sus condolencias a los seres queridos de Gaspi. Figuras como Ibai Llanos y La Cobra publicaron lo siguiente en sus cuentas:

Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi.



Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026

Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estílo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos.



La gente te… — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 14, 2026

¿Quién era Gaspi, por qué era tan famoso y qué relación tenía con los videojuegos?

Gaspar “Gaspi” Prim Díaz saltó a la fama por su humor irreverente y su formato de entrevistas callejeras. Rápidamente, se colocó entre los creadores de contenido con mayor ascenso en la escena y logró 2.8 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Uno de sus distintivos, quizá el de mayor reconocimiento, es su saludo “Bueeeeenas“, así como su tono de voz grave y que exageraba para darle sentido a su personaje.

Aunque no era un streamer de videojuegos, la comunidad latinoamericana lo adoptó como tal y a través de mods lo incluyeron en títulos como GTA: San Andreas, Counter-Strike y Fortnite.

Ya fuera a favor o en contra, los fans del youtuber lo colocaban en algún juego de su elección y se divertían con su personaje.

Descanse en paz.

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