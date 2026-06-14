Gears of War: E-Day dio mucho de qué hablar tras su increíble presentación de la semana pasada, pero inevitablemente gran parte de la atención se enfocó en un tema: la exclusividad. En efecto, la nueva entrega solamente estará disponible para XBOX Series X|S y PC, lo que dejará fuera de la diversión a cientos de fanáticos de PlayStation.

El lanzamiento exclusivo del título de acción es un tema de discusión, análisis y debate, especialmente ahora que numerosas pistas sugieren que un estreno multiplataforma estuvo entre los planes. Además, se pone en duda si limitar el alcance del proyecto es una buena idea en el contexto actual que enfrenta Microsoft.

Sea como sea, algo ya es una certeza: muchos jugadores de PS5 quieren darle una oportunidad al videojuego de The Coalition.

Video relacionado: La historia detrás de Gears of War

Crean petición para solicitar que Gears of War: E-Day debute para PlayStation 5

Gears of War: Reloaded, la más reciente remasterización de la entrega original, hizo historia al ser el primer proyecto de la saga en abandonar la exclusividad y estar disponible para una plataforma de Sony. Aunque se estima que las ventas en PlayStation 5 fueron discretas, muchos fanáticos se pudieron familiarizar por primera vez con la serie.

Naturalmente, un gran porcentaje de los usuarios de PS5 esperaban que el nuevo título de la franquicia siguiera los mismos pasos; sin embargo, XBOX, liderado por Asha Sharma, ya confirmó que el juego será exclusivo. Los fanáticos se niegan a tirar la toalla y mantienen la esperanza.

Esta semana, el usuario conocido como Jon Campbell se dio a la tarea de crear una petición en Change.org con un objetivo en mente: convencer a Microsoft de hacer que Gears of War: E-Day sea multiplataforma y lanzar un port para PlayStation 5. Aunque parece un esfuerzo desesperado, la iniciativa ya atrajo la atención de muchos fans.

En este momento, la solicitud ya reúne 268 firmas, con una meta inicial es de 500. Es probable que más personas se unan a la causa en los próximos días, aunque está por verse si este intento tiene un impacto significativo. Por ahora, se antoja poco probable que el videojuego de The Coalition abandone la exclusividad.

De acuerdo con Jon Campbell, llevar Gears of War: E-Day a PS5 tendría numerosos beneficios a mediano y largo plazo tanto para el juego como para el futuro de la franquicia. Según explica, un debut multiplataforma mejoraría los tiempos de matchmaking, impulsaría la escena competitiva y crearía una comunidad más saludable.

Además, el jugador de PlayStation 5 argumenta que las ventas adicionales de los usuarios de la consola de Sony “podrían ayudar a financiar futuros lanzamientos y expansiones”. Según su comenta, obtener más ingresos proporcionará a los desarrolladores mayores recursos para invertir en la saga.

Fans crearon una solicitud en change.org para pedir un port para PS5 de Gears of War: E-Day

¿Gears of War: E-Day podría llegar a PS5?

Tras la presentación del pasado 7 de junio, Asha Sharma y su equipo dejaron muy claro que tanto Gears of War: E-Day como Clockwork Revolution serán exclusivos permanentes, lo que, en teoría, significa que nunca verán la luz del día en las plataformas de la competencia.

Esa decisión sorprendió a propios y extraños. Aunque desde The Coalition aseguran que la aventura de Marcus Fenix nunca estuvo en camino para la consola de Sony, un logotipo de PS5 se filtró por accidente en el podcast oficial de XBOX. Además, el sistema de clasificación para Europa enlistó una versión para PlayStation 5.

De acuerdo con información del periodista Tom Henderson, la precuela tuvo un presupuesto considerable de más de $400 millones de dólares, una suma gigantesca para cualquier exclusivo. Aunque la inversión real es confidencial por obvias razones, se estima que fue una producción muy costosa.

De cualquier forma, a los desarrolladores no les importa que el título tenga un alcance limitado y venda menos por sólo llegar a XBOX Series X|S y PC.

Es oficial: Gears of War: E-Day será un exclusivo permanente de XBOX

Pero dinos, ¿crees que el juego algún día tendrá un lanzamiento multiplataforma? ¿Te gustaría que así fuera? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás la información más relevante sobre Gears of War: E-Day si das clic aquí.

Video relacionado: 100 días para salvar a Xbox

Fuente