¿Hay algo que Capcom no haga bien en la última década? La compañía japonesa sigue en ascenso y esto tiene que ver con el manejo de su negocio y el equilibrio que busca con los fans. Muestra de ello es lo que sucederá en los próximos días con Dragon’s Dogma 2.

El RPG de acción verá cambios en su disponibilidad en plataformas digitales, en particular en una edición. También se quedará sin microtransacciones y hay una muy buena noticia para quienes desean probar este título pues habrá un descuento permanente.

Todo esto antes de que se lance su primera expansión el 9 de octubre.

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¿Cuándo eliminarán la edición de lujo de Dragon’s Dogma 2?

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de X, Capcom anunció que eliminará la edición de lujo de Dragon’s Dogma 2 el próximo 24 de junio.

Esto significa que esa versión del juego ya no estará disponible en las plataformas digitales de PlayStation, Xbox y Steam.

Asimismo, la compañía japonesa informó que retirará 12 piezas de contenido de paga, algunas de las cuales generaron polémica al considerarse microtransacciones. De acuerdo con la información oficial, quienes ya cuentan con este contenido y no lo han reclamado o usado, lo tendrán vinculado con su cuenta después de la fecha mencionada.

To prepare for the release of Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, we'll be discontinuing the Deluxe Edition of Dragon's Dogma 2, as well as certain DLC items on June 24, 5pm PT/ June 25, 1am BST.



Also, the digital version of the base game will receive a permanent discount - check… pic.twitter.com/giXfPnmB7B — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) June 11, 2026

El juego base tendrá descuento y es una gran oportunidad para jugarlo

Finalmente, Capcom anunció que después del 24 de junio y de que se retire la edición de lujo en plataformas digitales, Dragon’s Dogma 2 recibirá un descuento permanente.

La compañía no especificó de cuánto será, pero es un hecho que, desde ese día en adelante, el juego en su versión base costará menos que en su lanzamiento y si se combina con otras promociones en PlayStation, Xbox y Steam, podría ser más barato.

La decisión tiene que ver con el próximo lanzamiento de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen el próximo 9 de octubre en PS5, Xbox Series X|S y Steam.

Asimismo, es una muy buena noticia que el juego base no desaparezca y se mantenga en circulación comercial para quienes deseen darle una oportunidad.

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