Pokémon GO se convirtió en uno de los juegos preferidos de un amplio público desde julio de 2016, al punto de convertirse en un fenómeno cultural que incluía a familias, fans de Pokémon y entrenadores expertos entre sus jugadores. La aplicación desarrollada por Niantic logró que millones de personas se levantaran de su asiento y salieran a las calles en busca de las criaturas de su colonia y otras regiones.

A casi una década de su lanzamiento, Pokémon GO sigue vigente con una base de jugadores menor, aunque aún considerable, gracias al soporte que ha recibido a través de múltiples actualizaciones y eventos especiales. Durante estos 10 años, el juego ha recopilado una base de datos inmensa, que incluye un mapa perfectamente trazado por sus usuarios mientras recorrían las calles en busca de un pokémon raro. Este escaneo de entornos reales fue realizado por usuarios y son datos precisos que el uso de los mismos ha alertado a gran parte de la comunidad. Eso incluye la sospecha de que su información fue utilizada para entrenar drones de guerra.

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La controversia parte de la función de mapeo de realidad aumentada agregada a la aplicación en 2020, y posteriormente, las poképaradas aumentadas que se activaban al completar tareas de escaneo en realidad aumentada a través de un dispositivo móvil. Una actividad inocente que cualquier usuario podía cumplir para obtener diversas recompensas.

La preocupación comienza por el reporte del medio neerlandés Trouw, que según sus datos, Niantic cuenta con una recopilación de más de 30 mil millones de escaneos que podrían usarse para entrenar drones y así poder volar sin la necesidad de usar un GPS. De esta forma, el equipo militar puede navegar por zonas con una población de alta densidad y zonas con bloqueos de señal, como las zonas de guerra.

Según la publicación, Niantic Spatial, empresa derivada de Niantic y enfocada en inteligencia espacial y geolocalización, anunció una alianza con Vantor, la empresa de defensa e inteligencia anteriormente conocida como Maxar Intelligence. Por esta razón surgió la inquietud del uso de datos para el entrenamiento de plataformas aéreas.

Ante esta polémica, Niantic Spatial declaró para el medio PC Gamer que usa la información recopilada para alimentar sus sistemas de inteligencia artificial y que el acceso a estos datos no fue parte de la alianza con Vantor. Se aclaró también que Niantic pertenece a la empresa de desarrollo de videojuegos Scopely; de esta forma, Niantic Spatial declara no tener acceso a estos datos a partir de la separación de ambas partes. Es decir, Niantic conserva la información vertida por Pokémon GO y Niantic Spatial no tiene acceso a estos datos directamente.

Como podrás notar, es una situación delicada, sobre todo porque los escaneos detallados de todo el mundo siguen resguardados por los servidores de Niantic. Esta información fue conseguida de forma voluntaria por los jugadores de Pokémon GO, que están amparados por sus términos y condiciones para usar los escaneos como lo decidan.

¿Juegas Pokémon Go? ¿Qué opinas de las acciones de Niantic? No olvides contarnos lo que piensas en los comentarios. Si quieres saber más sobre Pokémon puedes visitar esta página.

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