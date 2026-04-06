Jojo’s Bizarre Adventure: tras críticas de los fans, Netflix revela cuándo debutará el episodio 2 y el resto de capítulos de Steel Ball Run

Jojo’s Bizarre Adventure es uno de los mangas nipones más legendarios y en años recientes ganó popularidad en Occidente gracias, en gran medida, a su excelente adaptación al anime. Tristemente, la nueva temporada se vio envuelta en un frenesí de críticas y polémicas debido al problemático calendario de estrenos. Los fanáticos sabrán muy bien que […]

Jojo’s Bizarre Adventure es uno de los mangas nipones más legendarios y en años recientes ganó popularidad en Occidente gracias, en gran medida, a su excelente adaptación al anime. Tristemente, la nueva temporada se vio envuelta en un frenesí de críticas y polémicas debido al problemático calendario de estrenos.

Los fanáticos sabrán muy bien que la obra el mangaka japonés Hirohiko Araki se divide en arcos, los cuales presentan su propio conjunto de personajes principales y antagonistas. Aunque las partes son independientes, algunas tienen una conexión narrativa y comparten elementos.

Steel Ball Run es, bajo la opinión de muchos fans, una de las historias más impresionantes, divertidas y originales de toda la franquicia. Es por eso que el anuncio de su adaptación al anime generó una enorme expectativa, aunque una vez más la forma en que Netflix decidió estrenar los episodios decepcionó a un sector de la comunidad.

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Netflix por fin revela cuándo regresará el anime de Steel Ball Run

Usualmente, los animes estrenan un nuevo capítulo cada semana hasta el final de la temporada. Jojo’s Bizarre Adventure mantuvo dicho esquema durante la mayoría de sus partes, pero eso cambió en 2021 con el lanzamiento de Stone Ocean, el arco número 6 que llegó al servicio de streaming en 3 tandas.

A pesar de la retroalimentación de los fanáticos, Netflix volvió a generar polémica con el debut reciente de Steel Ball Run. Aunque el primer capítulo de la nueva temporada se lanzó el 19 de marzo de 2026, aún se se desconoce cuándo debutará exactamente el siguiente episodio que continuará la historia de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli.

El anime de Steel Ball Run de Jojo’s Bizarre Adventure regresará hasta otoño de 2026 con el estreno de su segundo episodio

Esta situación generó malestar, y cientos de espectadores usaron las redes sociales para criticar al servicio y amenazar con cancelar sus membresías. La compañía escuchó fuerte y claro el enojo de la fanaticada y finalmente rompió el silencio, aunque la respuesta decepcionará a muchos.

Mediante un comunicado oficial, la cuenta oficial de Netflix para Latinoamérica agradeció el apoyo de los fans de Jojo’s Bizarre Adventure y confirmó que el anime de Steel Ball Run sigue en producción.

En cuanto al regreso de la serie animada, la plataforma reveló que una vez más se optará por un estreno dividido en partes. Según el mensaje oficial, se espera que la segunda fase comience a emitirse a partir del otoño de 2026, con el debut de un nuevo capítulo cada semana.

Netflix asegura que ese calendario “es parte del plan original y refleja los deseos del comité de producción”.

¡Muchísimas gracias por todo el increíble apoyo que le han dado a 'STEEL BALL RUN: JoJo’s Bizarre Adventure'!



La serie ya se encuentra en producción y estamos haciendo todo para que muy pronto todos puedan disfrutarla.

Se planea que sea un estreno dividido en partes. La… — Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) April 6, 2026

Los fanáticos critican a Netflix por el lanzamiento de Jojo’s Bizarre Adventure

Por ahora, la segunda etapa, conocida simplemente como 2nd Stage, es la única que tiene ventana de lanzamiento. Se desconoce si habrá más partes o si la siguiente será la última. Al final de su comunicado, Netflix agradeció el apoyo de los fanáticos del anime de David Productions.

“Su pasión y energía significan muchísimo para todos los que trabajamos en el proyecto. Les agradecimos de corazón su paciencia y que sigan al pie del cañón con nosotros mientras preparamos todo para el estreno de la siguiente parte”, comentó la plataforma en su anuncio oficial.

Aunque la publicación de Netflix ayudó a calmar los ánimos de los fanáticos de Jojo’s Bizarre Adventure, es justo decir que la respuesta no era la que muchos esperaban. El descontento de la comunidad es palpable en la sección de comentarios, donde los usuarios critican al servicio por la forma en que aborda los estrenos de la franquicia.

Los fans de Jojo’s Bizarre Adventure no están dispuestos a esperar hasta otoño de 2026 y arremeten contra el servicio de streaming

“Entonces… ¿tienen planes de esperar otros 6 meses, hacer la segunda etapa en lanzamientos semanales y luego guardar silencio hasta la tercera etapa meses después y repetir…? Esto no es un estreno semanal ni por lotes… es la peor combinación posible de ambos. ¿Qué hicimos para merecer esto?”, comentó un fan decepcionado.

A pesar de la reacción negativa de la comunidad, la espera vale completamente la espera. El primer episodio de Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run tiene una calificación casi perfecta de 9.5 en Metacritic, lo que demuestra que los espectadores están felices con la calidad del anime.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del anuncio de Netflix? Déjanos leerte en los comentarios.

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