Jugador construye una réplica de GameStop en su casa para exhibir su colección de videojuegos

La publicación llamó la atención de la cadena de tiendas y la compartió

La distribución convencional de videojuegos físicos podrá no pasar por su mejor momento, pero no cabe duda de que ha formado parte de la vida de veteranos videojugadores a tal grado que le guardan mucho cariño. Tal es el caso de un jugador que exhibe su colección como si se tratara de una tienda GameStop.

Estamos hablando del usuario de reddit Chef-BILLIEVE, que compartió su espacio en línea y que fue recibido con una buena cantidad de cumplidos por parte de la comunidad y hasta con mención de la mismísima GameStop.

Fan construye su propio GameStop en el sótano de su casa

El usuario se propuso a finales del año pasado construir un espacio en el sótano de su casa para almacenar y al mismo tiempo exhibir su colección principalmente de videojuegos y llama la atención que lo hizo asemejándolo a una sucursal de la cadena de tiendas enfocadas en videojuegos GameStop.

Justo como puedes ver en las imágenes a continuación, Chef-BILLIEVE colocó estanterías en las paredes que recuerdan a las de estas tiendas y las llenó de videojuegos y consolas de diferentes generaciones de su colección que ha formado desde los 90.

Imágenes: Chef-BILLIEVE

En la particular exhibición destacan consolas de videojuegos de Nintendo, PlayStation y hasta SEGA, incluyendo periféricos para sistemas viejos, pero llama la atención que no hay nada de Xbox.

“Siempre me han atraído tanto el formato del medio en sí, así como los espacios relacionados”, explicó el jugador.

Por si te lo perdiste: fans de Pokémon no estuvieron contentos con promoción de GameStop y The Pokémon Company.

GameStop reconoció la réplica de su tienda que hizo el jugador

En vitrinas también es posible ver coleccionables como Funkos de personajes de la cultura popular y revistas de antaño de videojuegos. Incluso hay un espacio reservado para reparaciones electrónicas.

El usuario hizo otra publicación a manera de continuación en la que mostró parte del proceso que deja ver como era su sótano antes de la construcción, ganándose igualmente el reconocimiento de la comunidad.

La publicación llamo tanto la atención que la mismísima cadena de tiendas la compartió a través de sus redes sociales, lo cual sirvió para dar de qué hablar y como fuente de bromas.

Entérate: GameStop aprovechó meme para que jugadores se deshicieran de su Xbox.

Imágenes: Chef-BILLIEVE

A game collector built a GameStop in his basement, stating he’s “always been drawn to both the media form itself and the spaces associated” pic.twitter.com/KJQ91uDPaw — GameStop (@gamestop) January 6, 2026

¿Qué te parece el espacio de este jugador? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con juegos retro si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3