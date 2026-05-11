Jugador de PS5 descubre que su consola se sobrecalienta porque está infestada de cucarachas asquerosas y otros insectos

Un video muestra a los técnicos que intentan reparar un PlayStation 5 que está extremadamente sucio y lleno de pequeños insectos

A pesar de su precio elevado, las consolas de videojuegos son productos frágiles que pueden sufrir una descompostura si no se les dan los cuidados pertinentes. Es muy importante realizar procesos de mantenimiento esporádicos para retirar el polvo y posibles invasores indeseables. Un jugador de PS5 descubrió lo anterior de la peor manera.

La PlayStation 5 es una plataforma de muy buena calidad en ámbitos generales, pero reportes de algunos jugadores demuestran que puede tener problemas de sobrecalentamiento en ciertas condiciones. Es imposible olvidar el caso de Death Stranding 2, que provocaba fallas técnicas en su versión de lanzamiento.

Y claro, es mucho más factible que el dispositivo tenga inconvenientes con el sistema de refrigeración si el interior está lleno de polvo y basura. Pero hay alguno incluso peor: descubrir que un montón de cucarachas y otros insectos viven entre los componentes.

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Infestación de insectos provoca el sobrecalentamiento de una PS5

En años recientes, hemos visto auténticas historias de terror protagonizadas por jugadores que descubrieron que en el interior de sus consolas vivían arañas y demás bichos asquerosos. Este problema no necesariamente indica falta de higiene, pues estas alimañas suelen esconderse en esos aparatos por el calor que desprenden.

De cualquier forma, recientemente se hizo viral uno de los casos más escabrosos de esa naturaleza. Y aunque el origen del video es desconocido, las imágenes aterradoras son un recordatorio de la importancia de dar mantenimiento a las consolas de videojuegos.

El 10 de mayo de 2026, la cuenta de redes sociales AlphaFox mostró un video en el que podemos ver un PS5 en el taller de un técnico. Cuando se retiran las cubiertas para empezar con el proceso de limpieza, los expertos encontraron mucho más que basura y polvo. Así es, en el interior había un montón de cucarachas asquerosas y demás insectos.

En el interior de la PS5 de este jugador había un nido de cucarachas y otros insectos

Los bichos están en todos lados: desde la unidad SSD y los disipadores de calor hasta los ventiladores y la placa base. Y tal como se observan en las imágenes de abajo, hay insectos de todos los tamaños y tipos. Incluso en un momento se observa lo que parece ser material fecal en uno de los costados del dispositivo.

Los técnicos que atendieron este PlayStation 5 tuvieron que utilizar una aspiradora para retirar todas las cucarachas y sus residuos, así como el resto de alimañas. Fue un proceso difícil, pues también fue necesario emplear cepillos, limpiador y otros artilugios para desinfectar los componentes electrónicos.

El video ganó mucha visibilidad y ahora cuenta con más de 2.6 millones de reproducciones, con más de 12,000 likes y 1000 comentarios. Parece que el experto del taller grabó y compartió el material en su cuenta personal, pero se desconoce el verdadero origen del contenido.

Customer states PS5 is overheating: 😧 pic.twitter.com/gi2L5oZiBZ — AlphaFox (@alphafox) May 10, 2026

Los insectos aman esconderse en las consolas de videojuegos

Se cree que la persona que envió la PS5 al taller experimenta problemas de sobrecalentamiento, y al ver las imágenes es fácil darse cuenta de que, en efecto, los insectos pudieron obstruir la salida del aire, dañar las almohadillas térmicas y afectar el correcto funcionamiento de los ventiladores.

En la sección de comentarios, muchos jugadores afirmaron que el dueño original de la consola es muy socio y vive en un lugar poco higiénico. Pero para ser justos, los insectos aman esconderse en este tipo de aparatos electrónicos, y en años recientes hemos visto historias similares.

Por ejemplo, en 2021 se hizo viral el caso de un jugador de PlayStation 5 que descubrió que una araña hizo su hogar en el interior del dispositivo. El gamer tuvo que buscar la ayuda de la comunidad para encontrar una forma de quitar el arácnido y sus telarañas de una forma segura.

Los insectos suelen crear su hogar en el interior de PS5 y otras consolas de videojuegos, así como en dispositivos electrónicos

Más recientemente, en 2025, un técnico en Estados Unidos dio de qué hablar al descubrirse que se opone a darle mantenimiento a los PS5 que sufren infestaciones de cucarachas y otros insectos. Según se dice, el experto opta por devolver las consolas a los clientes sin hacer las reparaciones pertinentes.

Pero cuéntanos, ¿conoces algún otro caso similar? Déjanos leerte en los comentarios

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