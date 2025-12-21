Kirby Air Riders cancela su nuevo evento por un bug, pero sus responsables prometen que regresará más adelante

El equipo liderado por Masahiro Sakurai detectó un problema técnico que afecta City Trial y decidió posponer el evento para evitar errores mayores.

Kirby Air Riders sigue ganándose el cariño de la comunidad gracias a su contenido y soporte constante. Sin embargo, no todo ha salido según lo planeado con su más reciente evento. El equipo de desarrollo confirmó que una falla obligó a cancelar temporalmente una de sus actividades especiales, aunque ya prometieron traerla de vuelta cuando el problema esté resuelto.

Desde su lanzamiento, el juego ha mantenido una base activa de jugadores gracias a la promesa de eventos periódicos. Esta estrategia busca mantener fresca la experiencia y ofrecer recompensas especiales, pero también implica riesgos técnicos cuando algo no funciona como debería.

Un evento detenido por seguridad

El evento afectado es el “Settle It with a Race! City Trial”, también conocido como “Race to the Finish”. De acuerdo con el equipo, se detectó un bug que provocaba que las reglas específicas del evento se mantuvieran activas incluso después de terminarlo, afectando las partidas normales de City Trial.

Este error alteraba la experiencia estándar y también generaba fallas al intentar jugar en línea. En algunos casos, el modo City Trial simplemente no iniciaba, mostrando un error que impedía continuar. Para evitar que más jugadores se vieran afectados, se tomó la decisión de cancelar el evento de inmediato.

¿Qué deben hacer los jugadores afectados?

En el mensaje compartido por el equipo de desarrollo, se explica que estos problemas pueden solucionarse reiniciando el software. Por ello, se recomienda a todos los jugadores que participaron en el evento cerrar y volver a abrir el juego antes de continuar jugando, especialmente si planean entrar a partidas en línea.

Masahiro Sakurai y su equipo ofrecieron una disculpa formal por las molestias causadas y agradecieron la comprensión de la comunidad. Además, confirmaron que el evento no fue cancelado de forma definitiva, sino que se volverá a realizar una vez que el bug haya sido corregido por completo en los próximos días.

El evento regresará en el futuro

La buena noticia es que las recompensas asociadas a Race to the Finish no se perderán. El equipo aseguró que el evento será reprogramado y que más adelante se compartirán los detalles oficiales sobre su regreso.

Mientras tanto, Kirby Air Riders continuará recibiendo soporte y ajustes para garantizar una experiencia estable, todo ello de forma exclusiva en Nintendo Switch 2.

¿Participaste en este evento antes de que fuera cancelado? ¿Qué te parece la decisión del equipo de priorizar la estabilidad del juego? Cuéntanos en los comentarios.

