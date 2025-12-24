Kirby Air Riders revive su evento cancelado y lo celebrará en Nochebuena

El modo especial regresa con cambios importantes y permitirá obtener las recompensas prometidas, incluido un gorro de Santa.

Kirby Air Riders cerrará el año con buenas noticias para su comunidad. Tras la cancelación de su evento anterior por un error técnico, el equipo de desarrollo confirmó que la actividad regresará muy pronto. Esta vez, todo apunta a que la experiencia será más estable y mantendrá intactos los premios esperados.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Desde su lanzamiento, el juego ha apostado por eventos temporales para mantener activa a su base de jugadores. Aunque el tropiezo técnico generó molestia inicial, la respuesta del equipo buscó priorizar la estabilidad y la experiencia general.

El evento vuelve con ajustes clave

A través de su cuenta oficial, los responsables de Kirby Air Riders confirmaron que el evento Race to the Finish se llevará a cabo en Nochebuena. Esta nueva versión reemplaza por completo al evento cancelado e introduce un cambio importante en sus reglas.

Ahora, el formato será “¡Todos! Mismo estadio”, un ajuste pensado para evitar los errores que afectaban al modo City Trial. Gracias a este cambio, el equipo confía en que los jugadores podrán disfrutar del evento sin inconvenientes técnicos.

Las recompensas se mantienen intactas

Una de las mejores noticias es que las recompensas no cambiarán. Los premios planeados originalmente seguirán disponibles para todos los participantes, incluido el llamativo gorro de Santa, ideal para celebrar las fiestas dentro del juego.

El evento comenzará el 24 de diciembre y estará activo hasta el 29 del mismo mes, ofreciendo varios días para participar y asegurar las recompensas. De esta forma, el equipo busca compensar a quienes se quedaron con las ganas tras la cancelación inicial.

Un cierre festivo para el juego

Con este anuncio, Kirby Air Riders busca cerrar el año de forma positiva y reforzar la confianza de su comunidad. El regreso del evento demuestra el compromiso del equipo por cumplir sus promesas y ajustar el contenido cuando algo no sale como se esperaba.

¿Planeas participar en este evento especial de Navidad? ¿Qué te parece el cambio en las reglas para evitar errores? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente