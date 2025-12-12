Kirby Air Riders sorprende con la gran actualización 1.2.0 que está llena de mejoras y arreglos

El adorable juego recibe cambios profundos que mejoran la experiencia en todos sus modos.

La comunidad de Kirby Air Riders no ha parado desde su lanzamiento, y ahora el juego recibe una actualización 1.2.0 que mejora prácticamente todas sus áreas. La lista de cambios es enorme y cubre funciones nuevas, ajustes de calidad de vida y correcciones que solucionan problemas reportados por los jugadores. Es una actualización grande que demuestra el compromiso del equipo por pulir la experiencia.

Un parche lleno de novedades importantes

La versión 1.2.0 permite usar amiibo en el paddock para correr con figure players. También puedes practicar pistas solo mientras esperas una partida en línea. Incluso podrás recorrer Skyah en City Trial si ya fuiste emparejado con al menos una persona.

El parche añade opciones nuevas para videos en Movie Replay, como adelantar o retroceder libremente. Además, los videos ahora se muestran en el monitor del paddock y se reproducen al azar entre contenido subido por jugadores.

Otra mejora útil permite seleccionar Local Play desde Online Match sin conexión. También se agregó un ajuste automático para Featured Player, sin importar el modo de repetición. El número de versión ahora aparece en la esquina inferior derecha al pausar en Free Run y Time Attack.

Finalmente, completar Road Trip desbloquea el recuerdo “Everything Resets”, incluso si no cumpliste su requisito original.

Correcciones que atacan problemas molestos

La actualización mejora la estabilidad en línea y corrige fallos que afectaban temporizadores en sesiones largas. También arregla la baja frecuencia del evento Dyna Blade en City Trial, errores de My Music y fallas relacionadas con máquinas compradas que no aparecían offline.

Una gran lista de tareas del Checklist recibía conteos incorrectos. Estos problemas ya están corregidos y los progresos vuelven a registrarse correctamente. El parche también soluciona errores específicos con Gooey, como deslizamientos extraños o comportamiento raro de Copy Abilities.

Otros arreglos incluyen errores de subida de replays, máquinas que se alejaban sin razón, bloqueos en Road Trip, problemas con handicaps de P1 reflejados en línea y fallos al regresar desde Rivals en Collection. También se arregló la ausencia del Gigantes en partidas en línea, lapsos extraños en Crystal Top Ride y comportamientos anómalos en Dustup Derby 2.

Problemas pendientes por corregir

Aún existen errores sin resolver. El menú de Gummies falla si tienes entre 8,285 y 8,626 unidades. También hay un problema con marcas finales en Checklists al usar Open Blocks en condiciones específicas. Ambos serán corregidos en futuras actualizaciones.

¿Ya probaste la actualización 1.2.0? ¿Qué mejora te parece más útil? Cuéntanos en los comentarios.

