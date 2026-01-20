Koei Tecmo considera rehacer el primer Fatal Frame, pero hay un gran reto detrás

El director de la saga explica por qué el regreso del juego original es más complicado de lo que parece y qué tendría que cambiar para hacerlo realidad.

El legado de Fatal Frame sigue muy vivo entre los fans del terror japonés. Cada nueva entrevista revive la esperanza de ver de regreso los juegos clásicos. Durante una charla reciente con el medio japonés 4Gamer, Makoto Shibata, director de la serie, habló sobre la posibilidad de rehacer el primer juego. La respuesta fue honesta, clara y llena de matices.

Aunque el interés existe, el camino no es tan sencillo como muchos podrían pensar. El propio Shibata explicó por qué Fatal Frame representa un desafío especial dentro de los planes de Koei Tecmo.

Un concepto brillante, pero con poco contenido

Shibata recordó que el primer Fatal Frame fue muy bien recibido gracias a una idea fresca. Tomar fotos a espíritus era algo nuevo y sorprendente en su momento. Con el paso del tiempo, la serie fue creciendo. Se agregaron nuevas mecánicas, más personajes y escenarios más amplios. Eso dejó al primer juego en desventaja.

El director explicó que el título original tiene pocas áreas y un número reducido de personajes. Además, su historia es corta y la duración total es limitada. Por esa razón, rehacerlo tal cual sería complicado. Habría muchas cosas que repensar para cumplir con las expectativas actuales del público.

Por qué Crimson Butterfly fue la prioridad

Shibata comentó que Fatal Frame II: Crimson Butterfly era una mejor opción para un remake. Su historia es más larga y tiene mayor contenido. Ese balance lo convirtió en un proyecto más viable para una nueva versión. También permitía actualizar la experiencia sin perder su esencia original.

El éxito de ese remake es clave para el futuro de la franquicia. Si la recepción es positiva, otras entregas podrían seguir el mismo camino.

El futuro del primer Fatal Frame

Ante la pregunta directa, Shibata fue claro. La posibilidad de rehacer el primer Fatal Frame sigue abierta. Eso sí, dejó claro que tendría que ser una experiencia muy diferente. La única forma viable sería evolucionar el juego de forma considerable.

Según el director, un remake debería ofrecer algo nuevo. No sería sólo una mejora visual, sino una experiencia renovada para viejos y nuevos jugadores. Por ahora, todo depende del desempeño de los remakes actuales y del interés continuo de la comunidad. El deseo existe, pero el reto es grande.

