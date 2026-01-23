La broma se salió de control: hotel con el mismo nombre del mapa de Arc Raiders recibe reseñas de 5 estrellas, pero los fans hacen chistes sobre ratas y otros problemas serios

Después de que los fans del título de Embark Studios descubrieran su existencia, el alojamiento ubicado en Italia ganó mucha popularidad

Arc Raiders generó mucha expectativa en la previa a su estreno oficial, pero posiblemente pocos imaginaron que se convertiría en uno de los videojuegos más populares y exitosos de 2025. Su relevancia en la cultura pop es tal que, de forma inesperada, un hotel se hizo viral por el simple hecho de compartir nombre con el mapa del título multijugador.

El videojuego de Embark Studios llegó a las tiendas el 30 de octubre de 2025. A pesar de lanzarse en medio de Battlefield 6 y Call of Duty: Black Ops 7, logró resonar con la audiencia y construyó una enorme base de usuarios que sigue muy activa en todas las plataformas. Y sí, los fanáticos pueden ser demasiado apasionados.

Un hotel se vuelve viral gracias a un videojuego

A pesar de apenas tener 3 meses en el mercado, esta propuesta de extracción ya aseguró su lugar en la historia del gaming. Es por eso que muchos de sus elementos son reconocibles por fans y jugadores ajenos a la comunidad. Con esto en mente, no resulta extraño que un negocio de alojamiento ganara notoriedad en semanas recientes.

Hablamos del Hotel Stella Montis, ubicado en la localidad de Campitello di Fassa en Italia. Se trata de un establecimiento de hospedaje como cualquier otro, con una calificación promedio de más de 4 estrellas gracias a sus habitaciones cómodas, bellos paisajes y otros servicios.

A simple vista, este negocio de hospedaje no mantiene alguna relación o similitud con Arc Raiders; sin embargo, los jugadores más observadores notaron de inmediato que también se llama Stella Montis, justo como uno de los mapas del título de Embark Studios.

El Hotel Stella Montis, ubicado en Italia, se volvió popular por tener el mismo nombre que el mapa de Arc Raiders

El hotel lleva en activo por muchos años, pero en las últimas semanas empezó a recibir decenas de puntajes de 5 estrellas por parte de los fanáticos del videojuego online. Esta tendencia comenzó hace un mes gracias al usuario Bad Wolf, quien hizo referencia al título en línea en su reseña.

“Todo es genial, la verdad. El único problema es que a veces los jugadores aparecen a solo 10 metros de mí. Y ese Shredder suyo es genial: el estilo, los niveles, todo es de primera. Para mí, un 10 sobre 10”.

La comunidad de Arc Raiders lleva la broma demasiado lejos

Lo que empezó como un chiste, rápidamente se convirtió en una tendencia popular. Si damos un vistazo en la sección de opiniones de Google, descubriremos que la inmensa mayoría de las reseñas recientes hacen referencia a Arc Raiders.

“Es genial. Tiene un buen ambiente y loot de calidad, pero ¡es muy hostil! Recomiendo ir con equipo gratuito”, escribió una persona. “Estuve aquí y encontré botín épico”, comentó otro. “El mejor mapa de la historia. Lo único un poco difícil son las Shredders, pero eso no hace que la experiencia sea menos maravillosa”, destacó un tercero.

Si bien la inmensa mayoría de los comentarios son positivos, algunas opiniones son negativas pese a que sean en tono de broma. Además, ciertas personas escribieron quejas que se podrían malinterpretar en caso de no estar al tanto del contexto.

“El hotel es como una sala de escape y es fácil perderse. Muchas puertas estaban cerradas, pero por suerte llevábamos una palanca y pudimos abrir algunas”, comentó un usuario. “Por desgracia, suele haber fallos en el techo”, señaló otro. “Recomiendo ir de noche, pero ten cuidado con los Shredders y las ratas”, dijo uno más.

Los fans de Arc Raiders escribieron reseñas en referencia al videojuego, pero algunos comentarios pueden malinterpretarse y dar una mala imagen al Hotel Stella Montis

Si bien se trata de una broma, las personas que desconozcan la existencia de Arc Raiders podrían encontrar preocupantes algunas de las reseñas. Vale la pena señalar que Google cuenta con un sistema que permite a los dueños reportar opiniones que consideren inexactas o problemáticas, pero completar ese proceso puede requerir mucho tiempo.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta ocurrencia de la comunidad del título de Embark Studios? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información de Arc Raiders si visitas esta página.

