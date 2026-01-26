Malas noticias: la edición física de Marvel Cosmic Invasion tardará más en llegar

Por Emmanuel Molina el 26 de enero de 2026

Podrás adquirir tu versión física del beat’em up de Marvel el 17 de abril

Marvel Cosmic Invasion es un título que agarró desprevenidos a los fans tanto de Marvel como de los beat’em up clásicos de arcade. Con una estética pixel art y alrededor de 15 personajes para elegir, este juego enamoró a propios y extraños. Lamentablemente, hoy nos enteramos que la versión física del juego tardará en salir más de lo esperado.

En su lanzamiento, el beat’em up de Marvel llegó únicamente de manera digital a todas las plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. Poco tiempo después, el equipo detrás del juego anunció que en marzo de este año saldrían versiones físicas del beat’em up. Desafortunadamente, el lanzamiento de dichas versiones se retrasó un mes más.

Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion lanzará su versión física en abril

Por medio de la cuenta oficial de Marvel Cosmic Invasion en X, se dio a conocer que las versiones físicas del juego saldrán el 17 de abril. Esto contempla tanto las versiones estándar como las deluxe.

MARVEL Cosmic Invasion's physical editions are on their way, but they need a bit more time!



To ensure you get the highest possible quality, the Standard & Deluxe Editions will now launch on April 17, 2026. Your favorite retailers will soon have the new release date reflected! pic.twitter.com/jq1OJ0w1Qv — MARVEL Cosmic Invasion (@MARVELCosmicInv) January 26, 2026

Las versiones estándar tendrán un costo de $40 USD para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch. La versión de Nintendo Switch 2 costará $50 USD, a cambio de que el juego viene por completo en el cartucho, es decir, no es key-card o code-in-a-box.

Por su parte las versiones deluxe costarán $60 USD para PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch. En Nintendo Switch 2 tendrá un precio de $70 USD, nuevamente, con el juego completo en el cartucho.

Las versiones deluxe, además del juego físico, incluirán lo siguiente:

Steelbook

Stickers/pegatinas

Cartas del arte del juego prémium

Póster el juego

El título beat’em up de Marvel nos pone en la piel de hasta 15 personajes de Marvel como Spider-Man, Wolverine, Cosmic Ghost Rider, Silver Surfer entre otros para derrotar a la amenaza más grande de la Zona Negativa: Annihilus.

Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion ya está disponible de manera digital en PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. Este 17 de abril saldrán las versiones físicas del juego.

¿Qué opinas? ¿Te comprarás la versión física de Marvel Cosmic Invasion?¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

Para más noticias, has clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.