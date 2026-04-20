La película de ELDEN RING ya tiene fecha de lanzamiento: A24 revela el reparto completo de su adaptación live-action

Luego de conquistar la industria de los videojuegos, el universo de ELDEN RING se expandirá a la pantalla grande. Desde el año pasado, la productora A24 y Bandai Namco trabajan en una adaptación live-action del popular título de FromSoftware. Esta mañana, por fin compartieron nuevos detalles del proyecto, que es liderado por el prestigioso cineasta Alex Garland.

Por medio de un comunicado, las compañías confirmaron la fecha de lanzamiento de la película de ELDEN RING. Los fanáticos de la franquicia deberán ser pacientes, pues su estreno aún está a varios años de distancia. Pese a ello, la producción ya tomó forma, y también se reveló cuál será el reparto completo de actores y actrices que darán vida a los personajes más icónicos de la saga.

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¿Cuándo se estrenará la película de ELDEN RING?

Como franquicia, ELDEN RING ha vendido más de 30 millones de copias a escala mundial y ya es uno de los títulos más aclamados de FromSoftware. Con esto en mente, es normal saber que Bandai Namco quiere aprovechar su popularidad fuera de la industria de los videojuegos. El GOTY de 2022 tendrá un película dirigida y escrita por Alex Garland, creativo que escribió el guion de 28 Days Later y Sunshine.

A24 confirmó que la producción de la cinta iniciará esta primavera. La adaptación de ELDEN RING se filmará en formato IMAX, lo que garantizará una experiencia visual inmersiva y un nivel de detalle que resalte la grandeza de su mundo fantástico. Por ahora, no se han revelado detalles sobre su historia, pero se espera que Alex Garland respete el lore creado por FromSoftware con la ayuda de George R. R. Martin.

La adaptación tendrá un presupuesto alto y se espera que respete el lore del videojuego

Los fanáticos de la saga pueden marcar su calendario, pues la película de ELDEN RING ya tiene fecha de estreno: 3 de marzo de 2028. La producción se suma a una extensa listas de adaptaciones de videojuegos que llegarán en los próximos años.

Los jugadores tienen altas expectativas en esta adaptación, y todo apunta a que será una producción de alto presupuesto. Reportes afirman que A24 invertirá $100 millones de dólares en la producción de la cinta. Por otro lado, Alex Garland no es ajeno al mundo de los videojuegos. Además de ser un gran apasionado de ELDEN RING y otros juegos de FromSoftware, también trabajó en títulos como Odyssey to the West y DmC: Devil May Cry.

¿Qué actores y actrices aparecerán en la película de A24?

Además de confirmar la fecha de lanzamiento, la productora reveló al reparto completo de esta esperada adaptación. Es importante mencionar desde ahora que aún se desconoce el rol que tendrá cada uno de los actores y actrices confirmados para la película de ELDEN RING. El proyecto tendrá la participación de Kit Connor, reconocido por su trabajo en Heartstopper, popular serie de Netflix.

Ben Whishaw también estará en la cinta luego de una extensa carrera en el cine y la televisión, donde ha interpretado a Q en las películas de James Bond. Cailee Spaeny, estrella de Alien: Romulus, y Tom Burke, de Furiosa, formarán parte del universo de ELDEN RING. Otros actores que trabajarán con Alex Garland son Sonoya Mizuno (House of the Dragon), Havana Rose Liu (Bottoms) y Jonathan Pryce (Game of Thrones).

El reparto se completa con Ruby Cruz (Willow), Nick Offerman (The Last of Us), Jefferson Hall (House of the Dragon), Emma Laird John Hodgkinson (28 Years Later: The Bone Temple), Peter Serafinowicz y John Hodgkinson.

El reparto de la adaptación live-action

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