La película de The Legend of Zelda sorprende al filmarse en una icónica locación de El Señor de los Anillos

La esperada adaptación live-action de Nintendo apunta a una escala épica digna del cine de fantasía más grande.

La emoción por la película de The Legend of Zelda sigue creciendo, y ahora surge un detalle que dice mucho sobre su ambición. Aunque ya se sabía que el proyecto se filmaría en Nueva Zelanda, nueva información revela una locación muy especial que conecta directamente con una de las trilogías más queridas del cine.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Todo indica que Nintendo quiere llevar esta aventura a otro nivel y los fans seguramente se emocionarán por lo que viene. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Un escenario digno de una aventura legendaria

De acuerdo con reportes recientes, la producción de la película de The Legend of Zelda fue vista en la región de Otago, incluyendo el pequeño pueblo de Glenorchy. Este lugar no es cualquier escenario, ya que fue utilizado ampliamente durante el rodaje de la trilogía de El Señor de los Anillos.

Para muchos fans del cine, Glenorchy es prácticamente sinónimo de paisajes épicos. Sus montañas, lagos y praderas sirvieron como base para recrear varias zonas de la Tierra Media. Esto convierte a la elección en una señal clara del tipo de experiencia que Nintendo busca ofrecer.

Además, el uso de esta locación sugiere una producción con altos valores cinematográficos, enfocada en transmitir grandeza, exploración y ese sentido de aventura que define a la saga.

Nintendo apuesta por una fantasía épica

El hecho de que la película comparta locaciones con El Señor de los Anillos deja ver que Nintendo no quiere otra simple adaptación de videojuego. Todo apunta a que busca posicionar a The Legend of Zelda como una franquicia fuerte dentro del cine de fantasía.

Este movimiento también podría ser clave para diferenciarla de otras películas basadas en videojuegos. En lugar de centrarse en el humor o en historias ligeras, la compañía parece estar apostando por una narrativa más seria y épica, algo que encaja perfectamente con el universo de Hyrule.

Por ahora, los detalles sobre el elenco, historia y dirección siguen siendo limitados. Sin embargo, este tipo de decisiones de producción ya están dando pistas claras del tono que tendrá la película.

Fecha de estreno y lo que sigue

Actualmente, la película de The Legend of Zelda tiene su estreno previsto para mayo de 2027. Aunque todavía falta tiempo, cada nueva actualización genera más expectativa entre los fans.

Si Nintendo logra capturar la magia de sus juegos y combinarla con escenarios tan impresionantes como los de Nueva Zelanda, podríamos estar ante una de las adaptaciones más importantes de la industria.

¿Crees que la película de The Legend of Zelda logrará estar al nivel de El Señor de los Anillos? ¿Te gustaría ver una historia más seria y épica en esta adaptación? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente