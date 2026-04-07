¿La película de Zelda ya encontró a su compositor? Un nombre conocido en producciones de superhéroes suena fuerte para el proyecto

Un nuevo rumor apunta a una dupla interesante que podría definir la identidad musical del esperado live-action de Nintendo.

La emoción por la película live-action de The Legend of Zelda sigue creciendo poco a poco. Cada detalle que aparece en internet levanta conversación entre fans. Esta vez, el foco está en algo clave: su música.

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Un nuevo rumor sugiere que el compositor John Paesano podría estar trabajando en la banda sonora del proyecto. La información proviene de una reciente actualización en IMDb. Sin embargo, aún falta confirmación oficial.

Un compositor con experiencia en acción y grandes franquicias

El nombre de John Paesano podría sonar familiar para muchos fans del cine y las series. Su trabajo incluye proyectos de superhéroes y producciones llenas de acción. Eso lo convierte en una opción interesante para una historia como The Legend of Zelda.

Además, el compositor tiene una relación cercana con el director Wes Ball. Ambos han colaborado en varias ocasiones, lo que podría facilitar su llegada al proyecto. Aun así, conviene tomar la información con cautela hasta tener confirmación oficial.

¿Una combinación con el legado musical de Zelda?

Otro punto llamativo del rumor es la posible participación de Koji Kondo, el legendario compositor de Nintendo que es responsable de algunos de los temas más icónicos de la industria.

Pensar en una colaboración entre John Paesano y Koji Kondo abre muchas posibilidades. Podría ser una mezcla entre lo clásico y lo cinematográfico moderno.

Como seguramente sabes, la música siempre ha sido parte esencial de la identidad de The Legend of Zelda. Varios temas de la saga son reconocidos en todo el mundo. Por eso, elegir al compositor correcto es una decisión clave.

Una película muy esperada que llegará pronto

Por ahora, la película live-action de The Legend of Zelda sigue en desarrollo. Su estreno mundial está programado para 2027, lo que significa que todavía hay tiempo para conocer más detalles.

Nintendo ha sido muy cuidadoso con este proyecto y quiere asegurar que la adaptación esté a la altura de la franquicia. Este tipo de rumores ayudan a mantener viva la conversación y muestran el interés que existe en la comunidad.

¿Te gustaría escuchar una mezcla entre el estilo clásico de Zelda y un enfoque más cinematográfico? ¿Crees que este compositor es la mejor opción para la película? Cuéntanos en los comentarios.

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