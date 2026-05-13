La película live-action de The Legend of Zelda cambia su fecha de estreno y ahora debutará más pronto, ¿cuándo llegará la adaptación a los cines?

Shigeru Miyamoto de Nintendo dio a conocer que la esperada cinta llegará a los cines de todo el mundo una semana antes

Tras conquistar el séptimo arte con las películas animadas de Super Mario Bros., Nintendo probará suerte con su proyecto más ambicioso y arriesgado hasta la fecha: una adaptación live-action de The Legend of Zelda. ¿Este proyecto cumplirá con las expectativas? Los fans deberán esperar menos de lo previsto para descubrirlo.

Así es: la compañía japonesa dio a conocer que el filme que narrará el viaje de Link y Zelda por Hyrule adelantó su fecha de estreno. Y aunque el ajuste es pequeño, los fanáticos estarán felices de saber que el lanzamiento tendrá lugar un par de días antes.

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Adaptación live-action de The Legend of Zelda debutará una semana antes

Fue en aquel lejano 7 de noviembre de 2023 cuando Nintendo dio a conocer que unió fuerzas con Sony Pictures para trabajar en una película live-action de la franquicia de fantasía. Desde entonces, los responsables han compartido los nombres de los actores que participan en el proyecto y otros detalles interesantes.

Originalmente, la cinta de The Legend of Zelda iba a llegar a los cines del mundo el 27 de marzo de 2027, pero Nintendo anunció un retraso de 6 semanas y fijó el 7 de mayo como la nueva fecha de estreno. Parece que la compañía aún ajusta su calendario, pues acaba de confirmar otro cambio de planes.

Mediante un breve comunicado en redes sociales, Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia y productor del proyecto, dio a conocer que la película ahora debutará el 30 de abril de 2027, lo que supone un adelanto de una semana.

La película live-action de The Legend of Zelda adelanta su fecha de estreno y ahora debutará el 30 de abril de 2027

“El equipo trabaja arduamente para entregarles la película lo antes posible. Falta menos de un año para el estreno, así que ¡gracias por su paciencia!”, concluye el mensaje. El creativo japonés no entró en detalles sobre las razones que motivaron a la empresa a mover la fecha de estreno.

En el caso de México, el estreno de The Legend of Zelda coincidirá con una de las festividades más importantes del año: el Día del Niño. Al considerar que nuestro país fue uno de los mercados internacionales más importantes para Super Mario Galaxy: La Película, es probable que Nintendo quiera replicar la estrategia.

Aquí Miyamoto. Me gustaría informarles que el estreno mundial en cines de la película live-action de The Legend of Zelda se ha adelantado para el 30 de abril de 2027, en lugar del 7 de mayo. El equipo está trabajando arduamente para entregarles la película lo antes posible. Falta… https://t.co/P21Zorew54 — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) May 13, 2026

Otra teoría factible es que la compañía quiere evitar competir contra alguna producción que se estrene en una fecha similar. Ahora mismo es difícil imaginar un filme que represente alguna amenaza, más allá de la primera parte de la Resurrección de Cristo de Mel Gibson.

Ya terminó el rodaje de The Legend of Zelda

Naturalmente, y tal como sucede con los videojuegos, es probable que haya otros cambios de planes y Nintendo vuelva a ajustar la fecha de estreno de la cinta live-action. Dicho esto, se antoja poco factible que haya algún retraso que obligue a los fanáticos a esperar más para conocer esta reinterpretación de la franquicia.

Esto lo decimos porque la película de The Legend of Zelda terminó su producción en abril de este año. La noticia fue confirmada durante la CinemaCon 2026, pero tristemente no hay detalles adicionales sobre la trama.

Lo único que sabemos es que el actor Benjamin Evan Ainsworth será el encargado de interpretar a Link, mientras que la actriz Bo Bragason asumirá el rol de la Princesa Zelda. En cuanto al detrás de cámara, el proyecto corre por parte de Columbia Pictures, Arad Productions, OddBall Entertainment y la propia Nintendo.

Se desconoce cuál será la historia que adaptará la película de The Legend of Zelda

Shigeru Miyamoto y Avi Arad se desempeñan como productores, mientras que Wes Ball, quien lideró las adaptaciones de The Maze Runner y la más reciente película de El Planeta de los Simios, será el director.

Pero dinos, ¿te emociona esta adaptación live-action? Déjanos leerte en los comentarios.

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