La serie Tales of celebra sus 30 años con un emotivo trailer que repasa toda su historia

Bandai Namco rinde homenaje a una de sus franquicias JRPG más queridas, recordando su legado, evolución y el camino que la llevó hasta Tales of Arise.

Pocas sagas pueden presumir una trayectoria tan consistente y querida como Tales of, y este 2025 la franquicia de Bandai Namco alcanza un hito muy especial: su 30.º aniversario. Para conmemorar la ocasión, la compañía publicó un trailer que funciona como un viaje emocional a través de la historia de la serie, celebrando tanto sus raíces como su evolución a lo largo de las décadas.

¿De qué trata Tales of?

Desde sus inicios en los 90, Tales of se distinguió por apostar por combates dinámicos, historias cargadas de personajes memorables y un enfoque más activo dentro del JRPG. Esa identidad se fue refinando con cada entrega, adaptándose a nuevas generaciones de jugadores sin perder el espíritu que la convirtió en una saga de culto para millones de fans en todo el mundo.

El tráiler conmemorativo repasa de forma cronológica los momentos clave de la franquicia, mostrando escenas emblemáticas de distintas entregas principales. Es un recordatorio claro de cómo Tales of ha sabido reinventarse visualmente, mejorar sus sistemas de juego y explorar narrativas más ambiciosas, hasta llegar a su capítulo más reciente: Tales of Arise, uno de los lanzamientos más exitosos en la historia de la saga.

Aquí lo puedes ver:

Un video que trae muchos recuerdos

Más allá de la nostalgia, el video también funciona como una carta de amor a los fans que han acompañado a la franquicia durante décadas. Cada escena evoca recuerdos específicos, batallas intensas, vínculos entre personajes y momentos que definieron a la serie como algo más que un JRPG tradicional.

Este aniversario llega además en un momento interesante para la saga. El remaster más reciente, Tales of Xillia, se lanzó el 31 de octubre, reafirmando el interés de Bandai Namco por mantener vivas entregas clásicas y acercarlas a nuevas audiencias. Esto abre la puerta a que otros títulos muy queridos puedan recibir el mismo tratamiento en el futuro.

Aunque por ahora no se han anunciado nuevos juegos principales como parte de la celebración, el mensaje es claro: Tales of sigue siendo una prioridad para Bandai Namco. El trailer mira al pasado y también deja la sensación de que el futuro de la franquicia aún tiene muchas historias por contar.

¿Qué entrega de Tales of marcó tu historia como jugador? ¿Te gustaría ver más remasters o prefieres un anuncio totalmente nuevo para la saga? Cuéntanos en los comentarios.

