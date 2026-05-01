La tercera parte del remake de Final Fantasy VII podría debutar más pronto de lo que piensas; el JRPG es completamente jugable y su director ya lo terminó 40 veces

Naoki Hamaguchi está emocionado por el progreso y ya espera que más personas puedan jugar el título de Square Enix

Final Fantasy VII es uno de los JRPG más influyentes de la historia y es seguro afirmar que ocupa un lugar especial en los corazones de miles de fanáticos. Es por eso que hubo mucho revuelo cuando se anunció que el esperado remake se dividiría en partes. Ya conocimos 2 tercios de la travesía de Cloud Strife y compañía, pero ¿cuándo debutará la tercera y última parte?

Tristemente, la respuesta permanece como un misterio; sin embargo, el director a cargo del proyecto sugirió que el lanzamiento podría estar más cerca de lo que los jugadores esperan. Además, adelantó que el título es completamente jugable y que incluso ya terminó una cantidad exorbitante de partidas.

Video relacionado: La historia detrás de Final Fantasy VII

La última parte del remake de Final Fantasy VII estaría cerca

Recordemos que la primera parte de esta nueva serie de relanzamiento debutó originalmente en 2020 en exclusiva para PlayStation 4, mientras que la versión Intergrade, que incluyó una expansión de historia protagonizada por Yuffie, debutó para PS5 y PC en 2021.

Final Fantasy VII Rebirth, la segunda entrega del remake, llegó para la consola de actual generación de Sony a principios de 2024. Ya pasaron más de 2 años del estreno, y todavía no hay información sobre cuándo se lanzará la tercera parte que pondrá fin a esta nueva versión del clásico de 1997.

Por suerte, parece que los fanáticos sólo deberán esperar un poco más. Durante una entrevista reciente con Nintendo Life, el director Naoki Hamaguchi reveló que la intención del equipo es aprovechar el momentum de los ports para Nintendo Switch 2 y Xbox Series X|S del JRPG.

El port para Nintendo Switch 2 de FFVII Rebirth debutará el 3 de junio de 2026, ¿la tercera parte se estrenará poco después?

“Con títulos de alto perfil como este, es común que haya un largo intervalo entre la primera y la segunda entrega; sin embargo, al tratarse de ports, decidimos lanzarlos sin apenas tiempo de espera. Queremos aprovechar este momento para conectar las experiencias sin interrupciones, desde Remake hasta Rebirth y, finalmente, la tercera entrega que viene después”.

Aunque el creativo japonés se abstuvo de entrar en detalles sobre la fecha de lanzamiento de la tercera parte del remake de Final Fantasy VII, sus declaraciones sugieren que el estreno está relativamente cerca.

La nueva entrega de FFVII Remake ya es jugable

Final Fantasy VII celebrará su 30.° aniversario el 31 de enero de 2027, así que es lógico pensar en que los desarrolladores de Square Enix apuntan a un lanzamiento que coincida a esa fecha para conmemorar el legado de uno de los JRPG más influyentes de todos los tiempos.

Es una teoría lógica que cobra más sentido al recordar que la primera parte del remake debutó en abril y la segunda entrega hizo lo propio a finales de febrero. Es posible que el cierre de la trilogía siga el mismo patrón y llegue a las tiendas a principios del próximo año, pero sólo el tiempo lo dirá. Lo que ya es una certeza es que el desarrollo avanza a buen ritmo.

Cuando le preguntaron sobre el desarrollo de la tercera parte, Naoki Hamaguchi comentó que están muy entusiasmados con el progreso, y reveló que ya completó más de 40 partidas. Esto es un indicador bastante claro de que el JRPG ya es completamente jugable de inicio a fin, aunque es posible que sea una exageración.

El desarrollo de la última parte del remake de Final Fantasy VII avanza según lo previsto

“Tengo muchas ganas de que la mayor cantidad de gente posible lo pruebe, y tanto yo como el equipo trabajamos duro para crear una experiencia de juego inolvidable”, comentó el creativo japonés durante la charla.

Pero cuéntanos, ¿esperas el lanzamiento de la tercera parte del remake? Déjanos leerte en la sección de comentarios y sigue con nosotros, en Level Up.

Encontrarás más información sobre Final Fantasy VII? en esta página.

Video relacionado: Exclusividad con PS5 fue un fracaso: el gran error de Final Fantasy

Fuente