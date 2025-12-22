¿Lara Croft completará su trilogía en Nintendo Switch 2? Aspyr no lo descarta

El estudio responsable de llevar Tomb Raider a la nueva consola de Nintendo habla sobre el futuro de Rise y Shadow en la plataforma.

Nintendo Switch 2 ya recibió Tomb Raider: Definitive Edition, marcando el regreso de Lara Croft a una consola de Nintendo en plena forma. El lanzamiento fue bien recibido por la comunidad y reavivó una pregunta inevitable entre los fans: ¿llegarán Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider a la consola?

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

En una entrevista reciente, Aspyr, estudio encargado del port, fue consultado directamente sobre esa posibilidad. Aunque no hubo anuncios concretos, su respuesta dejó la puerta completamente abierta. No es una confirmación, pero tampoco un no, y en este tipo de escenarios eso ya es una señal relevante.

La trilogía Survivor aún no está completa

Vale la pena recordar que Tomb Raider (2013) fue el punto de partida de la llamada trilogía Survivor, una reinterpretación más cruda y cinematográfica del origen de Lara Croft. A ese juego le siguieron Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, títulos que expandieron su narrativa, mecánicas y ambición técnica.

Hasta ahora, Nintendo Switch 2 sólo cuenta con la primera entrega de esta etapa moderna. Para muchos jugadores, tener una trilogía incompleta se siente como una historia a medias, sobre todo considerando el énfasis narrativo de estos juegos.

Aspyr responde, pero se guarda las cartas

Cuando se les preguntó directamente si estaban interesados en llevar Rise y Shadow a plataformas Nintendo, Aspyr fue cauteloso. Sin embargo, su declaración fue clara en intención. El estudio recordó que ya lograron traer tanto la era clásica de Lara Croft, del I al VI, como su historia de origen moderna a consolas Nintendo.

Además, señalaron que la recepción positiva de Tomb Raider: Definitive Edition en Switch 2 es un fuerte incentivo para seguir explorando nuevas posibilidades. No pueden anunciar nada por ahora, pero el interés existe y el entusiasmo del público no ha pasado desapercibido.

¿Es técnicamente posible en Switch 2?

A diferencia de la consola anterior, Nintendo Switch 2 ofrece un hardware más robusto, capaz de manejar producciones más exigentes. Esto hace que Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider sean opciones mucho más viables que en el pasado, al menos desde el punto de vista técnico.

Por ahora, todo queda en terreno de especulación informada. No hay fechas, anuncios ni promesas. Pero el mensaje de Aspyr es claro: no hay que descartar nada.

¿Te gustaría jugar la trilogía Survivor completa en Nintendo Switch 2? ¿Cuál de estos juegos crees que se adapta mejor a la consola? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente