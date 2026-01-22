La serie de Tomb Raider ahondará más en la humanidad de Lara Croft que en su aspecto físico

Uno de los proyectos live-action basados en videojuegos que más llama la atención de los fans es la serie de Tomb Raider que desarrolla Prime Video. Recientemente, la actriz que interpretará a Lara Croft compartió su visión respecto a lo que quiere transmitir con su interpretación.

En una entrevista con Los Angeles Times, la actriz Sophie Turner, conocida por sus papeles como Sansa Stark en Game of Thrones y Jean Grey en X-Men, platicó acerca de lo que la actuación y sus personajes significan para ella.

Turner es la encargada de dar vida a Lara Croft, y así como con sus otros roles, la actriz quiere dejar cierta huella en su interpretación de la cazadora de tesoros más famosa del medio audiovisual.

Sophie Turner mencionó que Lara Croft será más que una cazadora sexy

Durante su entrevista, la actriz comentó que no busca que su interpretación de Lara se limite a ser una “bomba sexual” únicamente. Si bien aclaró que es consciente de la relevancia que tiene la apariencia física en el personaje de Lara Croft, ella cree que la serie debe enfocarse más en quién es Lara y qué busca. La actriz comentó:

“Se trata de ella y su historia y de lo que la impulsa, en lugar de lo que tanta gente también ama de ella, que es lo sexy que se ve en los juegos y las películas. Pero realmente quiero mostrar el otro lado. Ella es tan descaradamente capaz. Ella no es una mujer que esconde sus fortalezas en absoluto”.

Turner también comentó que nunca había tenido que preparase físicamente de manera tan rigurosa en cualquier otro papel como lo hace para Tomb Raider. Mencionó que la exigencia del personaje le ha pedido que fuerce a su cuerpo a hacer cosas que ella creía no era capaz de lograr.

“Nunca antes había tenido que entrenar para algo así. En ‘X-Men’ teníamos que estar en buena forma, pero mi personaje era telequinética, así que no necesitaba hacer mucho. No me di cuenta de que podía empujar mi cuerpo tan lejos. Siento que he logrado algo incluso antes de que empecemos a grabar.”

Sophie Turner interpretará a Lara Croft

Tomb Raider regresa por todo lo alto

La serie de Prime Video pronto comenzará el rodaje, por lo que puede que se estrene en 2027 o 2028. Mientras tanto, este mismo año saldrá Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una reimaginación del título original de 1996 de PS1 que comenzó todo. El título saldrá para PS5, Xbox Series X/S y Steam, aún no tiene fecha confirmada.

Finalmente, además de la serie live-action, el siguiente año también saldrá una entrega completamente nueva, Tomb Raider Catalyst. Parece que será un gran momento para ser fan de Lara Croft.

2 juegos nuevos de Tomb Raider están en desarrollo

¿Qué opinas? ¿Te emocionan los nuevos proyectos de Tomb Raider? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

Para más noticias, has clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.