Larian Studios presenta Divinity, su próximo RPG que promete ser más grande que Baldur’s Gate 3

El misterio detrás de la estatua del desierto quedó resuelto: era un adelanto del próximo juego del estudio polaco

La fecha finalmente llegó: justo como se prometió, el 11 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la ceremonia de The Game Awards 2025. Al momento de escribir estas líneas aún quedan muchos anuncios por descubrir, pero ya pudimos ver algunas sorpresas interesantes. En esta ocasión, fueron los miembros de Larian Studios los encargados de sorprender a la audiencia.

Durante el evento en vivo, pudimos ver un avance bastante inesperado que confirma que el próximo proyecto del estudio polaco es una nueva entrega de la serie Divinity.

Video relacionado: Los 10 mejores juegos de mundo abierto para jugar

Los misterios detrás de la estatua del desierto

En realidad, el anuncio de este proyecto se empezó a gestar hace un par de semanas. Todo inició a principios de diciembre, cuando Geoff Keighley desconcertó a la comunidad al compartir un par de fotografías de una misteriosa estatua de aspecto demoníaco y una imágen de un mapa.

Durante días, la comunidad especuló sobre el significado detrás de estas misteriosas imágenes. Los primeros rumores apuntaban a la próxima entrega de la serie God of War, mientras que otros creyeron que era el adelanto de la nueva expansión de Diablo IV; al final, ambas hipótesis estuvieron equivocadas.

A inicios de esta semana, surgieron pistas que apuntaban que la estatua hacía referencia al próximo proyecto de Larian Studios. Swen Vincke, director ejecutivo del estudio polaco, descartó que se tratara de un anuncio relacionado con Divinity Original Sin 3. Esa afirmación resultó ser parcialmente verdadera.

Larian Studios mostró su nuevo proyecto en The Game Awards 2025

Divinity se muestra en The Game Awards 2025

Durante la transmisión en vivo de The Game Awards 2025, vimos un aterrador adelanto que nos trasladó a un mundo de fantasía. Las cosas rápidamente se salieron de control, y el avance terminó de forma inesperada. Al final, se confirmó que era el primer trailer de Divinity, el próximo RPG de Larian Studios.

Técnicamente, Swen Vincke decía la verdad cuando afirmó que la estatua no hacía referencia a una nueva entrada de Divinity Original Sin. En realidad, este nuevo proyecto pertenece a la franquicia original.

La nueva entrega de Divinity ya es oficial

Larian Studios lanzó Divine Divinity en 2002, seguido de Beyond Divinity en 2004, Divinity 2 en 2009 y Divinity: Dragon Commander en 2013. La subserie Divinity: Original Sin inició en 2014, y el último título se lanzó en 2017. Posteriormente, la compañía centró sus esfuerzos en Baldur’s Gate 3.

El anuncio que se compartió en The Game Awards 2025 es bastante escueto en detalles, así que se desconoce la fecha de lanzamiento del nuevo título de rol. Según Geoff Keighley, este nuevo RPG es el proyecto más ambicioso en la historia del estudio y será “más grande que Baldur’s Gate 3”, el ganador del GOTY de 2023.

Pero cuéntanos, ¿te emocionó este adelanto? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre todos los anuncios de The Game Awards 2025.

Video relacionado: Es hora de que los indies tomen la industria

Fuente