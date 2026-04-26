Last Flag, el juego online del vocalista de Imagine Dragons, es un fracaso tan grande que se volverá gratuito durante los fines de semana

Los usuarios de Steam tendrán la oportunidad de jugar gratis el título de Night Street Games, estudio fundado por músicos de Imagine Dragons

Si algo quedó claro en años recientes, es que el mercado de los juegos como servicio es particularmente difícil. Y es que esas experiencias requieren construir una base de usuarios sólida para sobrevivir a largo plazo, lo que es cada vez más complicado debido al exceso de competencia. Last Flag se une a la lista de fracasos.

El videojuego del estudio fundado por Dan y Marc Reynolds, líderes de la agrupación musical Imagine Dragons, tuvo un inicio bastante modesto y ahora su futuro se pone en duda. Los desarrolladores se niegan a tirar la toalla, por lo que pondrán en marcha una nueva iniciativa en un intento de atraer nuevos jugadores.

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Last Flag será free-to-play todos los fines de semana

A pesar de tener el respaldo de una de las bandas de rock más populares del momento, el título competitivo hizo muy poco ruido en su lanzamiento el pasado 14 de abril de 2025 y fue incapaz de crear una comunidad a su alrededor, pues debutó con un récord mediocre de apenas 558 usuarios concurrentes.

La situación va de mal en peor, pues ahora sólo hay 95 personas conectadas en los servidores de la versión de Steam. Es innegable que el panorama es oscuro, aunque Night Street Games, estudio fundado por los músicos de Imagine Dragons, aún tiene un último as bajo la manga para atraer nuevos jugadores.

En un comunicado, los desarrolladores confirmaron que Last Flag será gratuito durante todos los fines de semana hasta que llegue la próxima actualización, cuyo estreno está previsto para algún momento del verano. Esta promoción permanecerá vigente durante la primavera, y ya conocemos los horarios.

Last Flag será free-to-play todos los fines de semana en PC hasta el lanzamiento de la actualización de verano

Según el anuncio oficial, el periodo free-to-play comenzará cada viernes a las 10:00 AM PDT y finalizará los lunes a la misma hora. En ese plazo, los jugadores tendrán acceso completo a todo el contenido. Para acceder, sólo hay que visitar la página del juego en Steam y descargar el “demo”.

El nombre puede resultar confuso, por lo que Night Street Games hace hincapié en que la versión gratuita es, en efecto, el juego completo, por lo que los participantes podrán desbloquear a todos los personajes y entrar en los mapas Copper Falls y Snowfield. A medida que suban de nivel, también ganarán recompensas gratuitas.

¿Last Flag tiene los días contados?

Los desarrolladores también confirman que los participantes que se unan al demo jugarán en los mismos servidores que el resto de fanáticos que compraron el título. Al respecto, aquellos que se animen a dar el salto y adquieran el juego podrán conservar todo su progreso, lo que incluye el nivel de la cuenta, las recompensas cosméticas y el progreso de los trofeos.

“Si ya tienes el juego, ¡muchísimas gracias por tu apoyo! Nos encantaría que invitaras a tus amigos y familiares a capturar banderas contigo este fin de semana. Si aún no te decides, este es el mejor momento para probar el juego”, se lee en el anuncio oficial.

Este parece un intento desesperado por salvar a Last Flag de un fracaso estrepitoso. Tristemente, la iniciativa aún no rinde frutos, pues el proyecto todavía tiene pocos usuarios activos en PC y es difícil imaginar un escenario en el que remonte. Aun así, el estudio trabaja duro para lanzar nuevo contenido.

El videojuego de los creadores de Imagine Dragons es un gran fracaso, pero sus responsables se niegan a abandonarlo

La actualización de verano agregará el mapa Twin Temple y el personaje conocido como Graffiti. Por ahora, Dan y Marc Reynolds aún no se pronuncian ante la posibilidad de que el juego cierre sus servidores o pierda soporte.

Los músicos de Imagine Dragons son fanáticos del gaming, e incluso confesaron que deseaban incursionar en la industria antes de que la agrupación de rock alcanzara fama mundial; sin embargo, ese entusiasmo no se tradujo en un éxito para Last Flag, a pesar de que el proyecto se anunció en las redes sociales de la banda y en el Summer Game Fest, además de que tiene un precio accesible de $15 USD.

Pero cuéntanos, ¿crees que este juego como servicio merece una segunda oportunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

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