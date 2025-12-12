LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight confirma su fecha de lanzamiento y muestra un nuevo avance con sus villanos

El Caballero de la Noche vuelve en una aventura LEGO de mundo abierto que promete acción, humor y una Gotham vibrante.

The Game Awards 2025 dejó varios anuncios interesantes, pero uno de los más celebrados por los fans de DC fue la revelación de la fecha de estreno de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, el nuevo proyecto de TT Games que llegará el 29 de mayo a consolas y PC. La presentación incluyó un nuevo trailer que confirmó un regreso lleno de estilo, humor y una propuesta más ambiciosa que cualquier entrega anterior de la franquicia LEGO.

Esta entrega busca celebrar la figura del Caballero de la Noche con una aventura que combina mundo abierto, narrativa cinematográfica y un sistema de combate renovado. TT Games promete una experiencia mucho más grande que los juegos clásicos de LEGO y una narrativa que hará un recorrido completo por la historia de Bruce Wayne. La premisa luce ideal para fans de Batman y para quienes aman las experiencias llenas de secretos, desafíos y guiños icónicos.

Un viaje completo por la historia de Batman

Legacy of the Dark Knight permitirá explorar los primeros pasos del joven Bruce Wayne entrenando con la Liga de las Sombras, hasta llegar a su consolidación como protector definitivo de Gotham City. Cada etapa tendrá misiones, secuencias y momentos inspirados en décadas de historias del personaje. TT Games apuesta por una narrativa emotiva con el toque cómico que distingue a LEGO y que ha funcionado muy bien en proyectos anteriores.

El juego también presentará su propia versión de los inicios de la alianza de Batman con personajes como Jim Gordon, Catwoman, Robin, Batgirl y Nightwing. La importancia del equipo será clave durante las misiones cooperativas y en varias secuencias de sigilo, combate y exploración.

Aquí puedes ver el trailer:

Gotham City más grande y viva que nunca

TT Games quiere ofrecer la recreación definitiva de Gotham City en formato LEGO. La ciudad será completamente abierta y estará llena de crímenes dinámicos, desafíos opcionales, secretos y ubicaciones icónicas. Los jugadores podrán recorrer lugares legendarios como el Asilo Arkham, Ace Chemicals y la Torre Wayne. El estudio promete una ciudad que responde a las acciones del jugador y cambia conforme avanza la narrativa.

Manejar será otro elemento central del juego. Habrá múltiples Batimóviles y Batimotos, incluyendo la clásica versión blindada. También será posible personalizar cada vehículo para adaptarlo a distintos estilos de juego.

Un nuevo sistema de combate LEGO

La acción también evolucionará. El sistema de combate integrará combos dinámicos, herramientas tácticas, mecánicas de sigilo y habilidades detectivescas. Además, el juego incluirá un exigente Modo Caballero de la Noche, pensado para quienes quieren un reto mucho mayor.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight pinta como una de las propuestas más completas de TT Games. Su mezcla de exploración, narrativa y combate promete una experiencia ideal para veteranos y jugadores nuevos a partir del próximo 29 de mayo.

