LEVEL-5 cambia de planes: Inazuma Eleven RE y DECAPOLICE apuestan por Switch 2 y dejan atrás a PlayStation 4

Por Dan Villalobos el 10 de abril de 2026

Ambos proyectos siguen en camino para 2026, pero con ajustes importantes en sus plataformas.

Durante el evento LEVEL-5 Vision 2026, la compañía japonesa compartió novedades importantes sobre 2 de sus juegos más esperados. Aunque el desarrollo sigue en marcha, hubo cambios que llaman la atención, especialmente para quienes aún usan consolas de pasada generación.

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Además, las actualizaciones llegan acompañadas de nuevos avances en video, donde se puede ver un pequeño vistazo de cada título. Sin embargo, lo más relevante está en las plataformas confirmadas.

Inazuma Eleven RE se prepara para Switch 2

El nuevo Inazuma Eleven RE sigue avanzando y ahora suma una versión para Nintendo Switch 2, la consola más reciente de Nintendo. Este cambio refuerza la intención de LEVEL-5 de apostar por hardware actual.

El título mantiene sus versiones previamente anunciadas para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. Sin embargo, hay una baja importante: la versión de PlayStation 4 ya no está en desarrollo.

Este movimiento sugiere una transición clara hacia experiencias más modernas. También deja ver que el juego podría aprovechar mejor el potencial técnico de las nuevas plataformas.

En el video del evento, puedes ver gameplay del título entre los segundos 19:03 y 19:23, aquí te lo dejamos:

DECAPOLICE también evoluciona, pero con más cambios

Por su parte, DECAPOLICE presenta un ajuste aún más drástico en sus planes. Según información oficial, las versiones de PlayStation 4 y Nintendo Switch han sido canceladas.

Ahora, el juego llegará a PlayStation 5, PC, a través de Steam, y también a Nintendo Switch 2. Esto lo coloca completamente dentro de la nueva generación.

Este cambio podría responder a la ambición del proyecto, que combina elementos de RPG con investigación criminal en un mundo virtual. Apostar por hardware más potente podría ayudar a cumplir esa visión. Si quieres ver el juego en movimiento, aparece en el video anterior entre los segundos 19:24 y 19:50.

LEVEL-5 sigue firme con su calendario

A pesar de los cambios en plataformas, hay una buena noticia: ambos juegos siguen programados para lanzarse en algún punto de 2026. Esto indica que el desarrollo continúa sin retrasos importantes.

La estrategia de LEVEL-5 deja claro que el futuro de sus proyectos está enfocado en consolas actuales y eso ayudará a que los títulos lleguen mejor que como se esperaban.

¿Crees que fue buena decisión dejar atrás PS4 en estos juegos, ¿Planeas jugarlos en Nintendo Switch 2 o en otra plataforma Cuéntanos en los comentarios.

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