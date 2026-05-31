Aunque faltan unos meses para el inicio de las temporadas de futbol americano colegial y profesional en Estados Unidos, hoy todo comienza cuando se anuncian los videojuegos oficiales.

EA Sports ya tiene listo el inicio del nuevo ciclo anual de sus 2 exitosas franquicias. Hablamos de College Football y el tradicional Madden NFL.

Como cada año, los eventos de verano con el escaparate perfecto para anunciar las nuevas entregas y sus mejoras. Lo mejor es que ya hay fecha para la revelación, así que es momento de calentar para regresar al emparrillado.

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El ciclo de Madden NFL 26 está por terminar y pronto conoceremos la nueva entrega

La pasión por el futbol americano está por comenzar con el anuncio de las nuevas entregas de 2 de las franquicias deportivas más exitosas.

Por medio de una publicación en redes sociales, EA Sports reveló que el próximo 4 de junio tendrá lugar la revelación de College Football 27 y Madden NFL 27.

De acuerdo con la información oficial, ese día veremos los primeros detalles de ambas entregas. Sus mejoras, modos de juego e innovaciones que buscan llevar la experiencia del deporte colegial y profesional hacia un nuevo nivel.

Next week, the season begins.



Tune in for EA SPORTS Opening Drive on June 4

🔗: https://t.co/cBNJ480atN pic.twitter.com/1NMXn6OOdF — EASPORTSCollege (@EASPORTSCollege) May 29, 2026

Este será el tercer año con una entrega de EA Sports College Football. La franquicia de futbol americano colegial regresó después de una década y de inmediato se posicionó como uno de los juegos deportivos más exitosos.

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Esto tuvo un efecto positivo pues se creó una competencia interna pues el estándar del género se elevó y el equipo de Madden NFL no pudo quedarse atrás.

En ese sentido, los fans pueden esperar mejoras notables en cuanto a físicas de movimiento y que apuntan hacia un nuevo nivel de realismo. Hoy, los equipos de EA Sports trabajan con tecnología IA que permite capturar partidos reales y convertirlos en elementos para videojuegos.

En el caso del fútbol americano, el reto está en mejorar las físicas de colisión y representar los detalles inesperados que suelen aparecer en el emparrillado.

De la misma forma, los fans tienen expectativas en cuanto al contenido que da vida a cada partido. EA Sports College Football atinó en capturar los festejos, ambientes y sonidos de más de 100 universidades. Es por eso que los seguidores de Madden NFL tienen expectativas para que cada partido se sienta diferente.

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