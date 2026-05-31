Ingrid es uno de los personajes más misteriosos del universo de los juegos de pelea de Capcom, y su reciente llegada a Street Fighter 6 sorprendió a los fans por todo lo que esconde. Esta entidad interdimensional posee un poder que supera con creces a algunas de las fuerzas más devastadoras de la franquicia, incluyendo a M. Bison, portador del Psycho Power, y a Akuma, quien domina el Satsui no Hado.

En Street Fighter 6, Ingrid presume su superioridad en cada oportunidad; además, es capaz de romper la cuarta pared y hacer bromas con un humor muy particular. Esta peleadora es una zoner por naturaleza que además esconde habilidades únicas que la hacen parecer de otro juego. Lo curioso es que, además de ser tan particular, los desarrolladores de Street Fighter 6 han decidido incluir una transformación oculta.

Para comenzar, debes saber que esta transformación es prácticamente imposible de conseguir en una pelea real, ya que cumplir los requisitos te deja expuesto a cualquier ataque y, si Ingrid es interrumpida antes de terminar, la transformación no se llevará a cabo. Este modo especial es conocido como Dark Ingrid y el beneficio inmediato es que Ingrid podrá recuperar su barra de vida, pero lo interesante es que tendremos acceso a nuevos ataques. Para entrar en este modo, es necesario cumplir una serie de pasos al pie de la letra.

Lo primero que hay que hacer es presionar hacia atrás y el comando de burla, de esta forma invocaremos a un Monoid, uno de los seres que acompañan a Ingrid a través de las dimensiones. Al hacer esto, lo único que necesitamos hacer es esperar sin tocar el control hasta que Ingrid aparezca en el escenario nuevamente y dé un hi-five al Monoid.

Al ver esta animación, debemos presionar el comando de burla constantemente mientras presionamos adelante y atrás al mismo tiempo. Si lo hiciste bien, verás que Ingrid comenzará a levitar en el aire y habrá conseguido un aura dorada.

Si logras ver esta animación ahora podrás jugar con Dark Ingrid

Como alternativa, después de invocar al Monoid, podemos marcar una U hacia atrás y una U hacia adelante con un puño para que el Monoid haga su super nivel 3 y, al terminar, Ingrid se transformará en Dark Ingrid después de presionar el comando de burla y atrás y adelante de forma constante.

Una vez que lo hayamos logrado, Ingrid tendrá acceso a nuevos ataques especiales con efectos devastadores. El primero es un enorme láser que abarca gran parte de la pantalla y podremos activarlo al presionar 2 veces abajo y los 3 botones de golpe. También, si presionamos 2 u hacia atrás y patada, Ingrid dará un poderoso empujón que dejará al oponente en burnout automáticamente Finalmente, si hacemos un semicírculo desde atrás hacia arriba, activaremos un critical art especial al que solo se tiene acceso al conseguir el modo Dark Ingrid.

Dark Ingrid tiene un Critical Art muy especial

Antes de Ingrid, Capcom nos sorprendió con la posibilidad de jugar con Shin Akuma en Street Fighter 6. Este tipo de detalles es algo poco común en los juegos de pelea más modernos y se agradece que Capcom se esfuerce por darnos un extra como en los viejos tiempos.

¿Qué te parece este secreto? ¿Ya probaste a Ingrid en Street Fighter 6? Queremos saber qué piensas, no olvides pasar por la caja de comentarios.

Recuerda que Ingrid ya está disponible como DLC y forma parte del pase de personajes del año 3 en Street Fighter 6. Si quieres saber más sobre este y otros juegos de Capcom puedes visitar este enlace.

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