LEVEL-5 prepara un bombazo con su propio Direct y promete sorpresas que nadie vio venir esta semana

El Level-5 Vision 2026 ya tiene fecha y apunta a ser uno de los eventos más importantes del estudio japonés.

LEVEL-5 quiere volver a robarse la atención de los fans con un evento que recuerda mucho al formato de Nintendo Direct. La compañía japonesa confirmó que muy pronto veremos una nueva presentación cargada de anuncios, avances y algunas sorpresas que aún se mantienen bajo llave.

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La expectativa es alta, sobre todo porque el estudio lleva tiempo trabajando en varios proyectos importantes. Este nuevo escaparate podría ser justo lo que muchos jugadores estaban esperando.

Un evento con secretos y muchas expectativas

El evento se llamará Level-5 Vision 2026 y se celebrará el próximo viernes 10 de abril. La presentación tendrá como objetivo mostrar novedades sobre los títulos en desarrollo del estudio.

El propio CEO de la compañía, Akihiro Hino, adelantó que parte del contenido sigue siendo un misterio. Esto significa que no todo lo que veremos ha sido revelado previamente, lo que abre la puerta a anuncios sorpresa.

Juegos que podrían robarse el show

Aunque hay sorpresas en camino, ya existen varios proyectos confirmados que podrían aparecer durante la transmisión. Uno de los más esperados es Decapolice, una propuesta que ha llamado la atención desde su revelación y que apunta a lanzarse en algún momento de 2026.

Otro título que seguramente veremos es Professor Layton and the New World of Steam, que sufrió un retraso y está programado para finales de este año.

Por su parte, un remake de Inazuma Eleven también podría aparecer, lo que buscaría revivir la franquicia con una propuesta renovada que seguro encantará a la comunidad.

Finalmente, está Holy Horror Mansion, un proyecto rodeado de misterio que aún no tiene fecha ni plataformas confirmadas. Su aparición en el evento podría resolver varias dudas.

LEVEL-5 quiere recuperar su lugar en la industria

Durante los últimos años, LEVEL-5 ha tenido altibajos, pero este evento podría marcar un punto de inflexión. La compañía parece lista para volver con fuerza y demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer.

Un evento bien ejecutado, con anuncios sólidos y fechas claras, podría devolverle protagonismo en la industria y todo dependerá de lo que muestren este viernes.

¿Qué esperas ver en este evento de LEVEL-5? ¿Crees que habrá alguna sorpresa importante o solo actualizaciones conocidas? Cuéntanos en los comentarios.

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