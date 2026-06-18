Call of Duty: Black Ops 1 y Call of Duty: Black Ops 2 ocupan un lugar muy especial en los corazones de los fanáticos, pues son algunas de las mejores entregas de la serie. Tras años de permanecer en las sombras, ambos títulos clásicos están listos para volver el próximo mes. El anuncio causó una reacción muy positiva y ya batió récords.

Aunque aún hay un par de preguntas sin respuesta, la simple confirmación de que los juegos de 2010 y 2012 estarán de vuelta con nuevos ports para PS5 generó mucho entusiasmo en la comunidad. La noticia generó incluso más ruido que la revelación oficial del próximo videojuego de la franquicia: CoD: Modern Warfare 4.

Video relacionado: ¿Por qué Black Ops 7 es tan malo? Activision responde

El regreso de Call of Duty: Black Ops consigue más likes que CoD: MW4

Hace un par de semanas empezaron a surgir pistas que adelantaban que los videojuegos antiguos de Treyarch tendrían algún tipo de relanzamiento. Los rumores surgieron inmediatamente después de que nuevos ports aparecieran clasificados en Corea del Sur y que ambos juegos se filtraran en los servidores de PlayStation Network.

Tras días de discusión, Activision puso fin a la especulación y, mediante un breve y escueto comunicado oficial, confirmó que tanto Call of Duty: Black Ops 1 como Call of Duty: Black Ops 2 regresarán con nuevos ports para PlayStation, posiblemente refiriéndose a PS4 y PS5.

A pesar de que la existencia de las nuevas versiones era un secreto a voces, la noticia fue tendencia. Actualmente, la publicación de X en el que se compartió el anuncio acumuló la impresionante cantidad de 171,000 likes en aproximadamente 24 horas.

Lo que realmente llamó la atención de esta situación es que el post que habla de los relanzamientos de los juegos clásicos de Call of Duty: Black Ops superó al anuncio oficial de CoD: Modern Warfare 4. Para contextualizar, la próxima entrega de la serie que debutará en octubre de 2026 apenas reunió 78,000 likes con su revelación.

El anuncio de CoD: Black Ops 1 y 2 también tuvo una mayor interacción, pues la publicación tiene 6000 comentarios y 37000 retweets, el doble que el post dedicado al nuevo videojuego de la franquicia.

Por supuesto, estas cifras no necesariamente significan que los ports para PlayStation 5 de los títulos de la década pasada se venderán mejor que el nuevo Call of Duty: Modern Warfare 4, pero sí son un indicador de que los fanáticos recibieron la noticia con ilusión y bastante nostalgia.

Lo anterior por sí solo es impresionante, pero también es importante señalar que el anuncio de las nuevas versiones de CoD: Black Ops 1 y 2 es ahora la publicación con más likes en toda la historia de la cuenta oficial de Treyarch en redes sociales.

El anuncio oficial de los ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 superan en likes a la revelación oficial de CoD: Modern Warfare 4

Nuevos detalles de los ports de Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2

Activision se limitó a decir que los ports fueron hechos por Iron Galaxy Studios, y es un misterio si las nuevas versiones llegarán a PlayStation 4 y PlayStation 5. También se desconoce si estos relanzamientos estarán disponibles para XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 o PC.

Aunque los fanáticos de las consolas de Microsoft pueden jugar las versiones originales de XBOX 360 gracias a la función de la retrocompatibilidad, hay un gran problema: las partidas online están plagadas de hackers y tramposos que ponen en riesgo la integridad de las cuentas de los jugadores.

De acuerdo con Charlie Intel, los ports modernos para PlayStation incluirán nuevos servidores, por lo que no se utilizarán los de PS3. Del lado negativo, este relanzamiento no presentará cross-play ni mejoras de rendimiento. Tampoco se espera la adición de nuevas funciones o características.

La buena noticia es que Activision ya confirmó que Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 incluirán la campaña single-player, el multijugador competitivo y el modo zombies, aunque está por verse si también darán acceso a los paquetes descargables que ofrecen nuevos mapas, skins exclusivos y otros extras.

Más de 10 años después, Call of Duty: Black Ops 1 y 2 llegarán a PlayStation 5 en sus versiones originales

Pero dinos, ¿planeas comprar los nuevos ports? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre Call of Duty: Black Ops.

Video relacionado: EL futuro oscuro de Call of Duty

Fuente