XBOX Game Pass es un pilar en la estrategia de Microsoft, así que resulta lógico que la compañía quiera mantener una oferta atractiva para los jugadores. Eso se consigue con la adición de títulos llamativos y nuevos estrenos de día 1 que justifiquen pagar una cuota mensual. Julio ya pinta bastante bien con los primeros lanzamientos confirmados.

El catálogo del programa de suscripción se mantiene en constante cambio, y generalmente conocemos con semanas e incluso meses de antelación los juegos que se incorporarán a la lista. La empresa reveló hace algunos días los videojuegos que estarán disponibles sin costo extra durante julio, pero también hubo lugar para las sorpresas.

Para el agrado de los fans, se acaba de confirmar que el servicio de paga les dará la bienvenida a 2 nuevos estrenos de día 1. Ambas experiencias ya tienen fecha de lanzamiento, y la parte más emocionante es que uno de ellos es una propuesta de ciencia ficción que enamoró a los fans de PC y recibió reseñas muy positivas.

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The Planet Crafter y Fogpiercer llegarán a XBOX Game Pass en julio de 2026

Hablamos de The Planet Crafter y Fogpiercer, los cuales llegarán a consolas el próximo mes y se podrán jugar sin cargo adicional en las plataformas de Microsoft con una membresía de XBOX Game Pass Ultimate. Ambos brillaron por su ausencia en la lista que compartió la compañía a inicios de esta semana, así que son una grata sorpresa.

El primer estreno de día 1 es The Planet Crafter, un ambicioso videojuego de ciencia ficción que combina mecánicas cooperativas y de supervivencia. Este título debutó originalmente en abril de 2024 para PC, y por fin llegará a consolas el próximo 21 de julio de 2026.

Este proyecto desarrollado y publicado por Miju Games estará disponible para XBOX Series X|S y PlayStation 5 a finales del próximo mes, y los suscriptores del nivel Ultimate de XBOX Game Pass podrán descargarlo sin costo alguno. Se desconoce por cuánto tiempo permanecerá en el catálogo del servicio.

The Planet Crafter debutará para consolas el 21 julio, y estará disponible sin cargo extra mediante XBOX Game Pass Ultimate

En The Planet Crafter, los jugadores deben embarcarse en un viaje en solitario o en compañía de hasta 10 amigos por un planeta inhóspito. El objetivo es obtener recursos, construir una base funcional, administrar el oxígeno y explorar el lugar para garantizar la supervivencia del equipo. El título tiene más de 65,000 reseñas positivas en Steam, con un índice de aprobación bastante sólida de 96%.

Por su parte, el segundo nuevo estreno de día 1 es Fogpiercer, un roguelike de construcción de mazos que llegará a XBOX Game Pass Ultimate el próximo 17 de julio. Debido a que un título completamente nuevo, no existe una referencia de calificaciones ni recepción crítica. Aun así, su concepto es bastante interesante.

En este videojuego de Mad Cookies Studio y Hooded Horse, el jugador debe intentar sobrevivir a una misteriosa niebla mortal que se propaga por el mundo. Para tal meta, será necesario construir y personalizar una locomotora, obtener recursos para mejorar el vehículo y sobrevivir a los ataques de los bandidos.

Fogpiercer será un estreno de día 1 en XBOX Game Pass para julio de 2026

Más juegos llegarán al servicio de Microsoft en julio

Aunque The Planet Crafter recibió reseñas muy positivas y Fogpiercer promete ofrecer un reto elevado para los fans de los roguelike, es innegable que son experiencias que podrían no resultar ser del agrado de muchos. Afortunadamente, XBOX Game Pass tendrá un mes muy cargado en julio.

Posiblemente la adición más interesante es, nada más y nada menos, que Halo: Campaign Evolved, el remake del popular y querido FPS de Bungie. Esta nueva versión debutará el 18 de julio de 2026, y los suscriptores del programa podrán descargarlo sin gastar extra.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, que incluye las nuevas versiones de la tercera y cuarta entrega de la franquicia de Activision, se unirá al catálogo a principio del próximo mes. El siguiente estreno será Winds of Arcana: Ruination, seguido de Ascend To ZERO y otras propuestas.

Estos son los juegos que llegarán a XBOX Game Pass en julio:

Ascend To ZERO

Fogpiercer

Halo: Campaign Evolved

Mistfall Hunter

Palworld 1.0

SpeedRunners 2: King of Speed

The Planet Crafter

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Winds of Arcana: Ruination

Wuthering Waves

Pero dinos, ¿te llamó la atención alguno de los nuevos estrenos de día 1? ¿Cuál jugarás primero? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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